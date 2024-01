Silverprisprognos: guld/silver-förhållandet pekar på mer uppsida

Silverpriset började året på ett dämpat sätt då valutahandlare fokuserade på Kinas avmattning och nästa åtgärder från Federal Reserve. Det handlades för $24 på tisdagen, där det har legat fast de senaste dagarna. Detta pris är cirka 8,40 % under den högsta punkten 2023.

Kinas avmattning och Fed-åtgärder

Silverpriset reagerade milt på den senaste ekonomiska statistiken från Kina. Enligt National Bureau of Statistics (NBS) låg PMI för tillverkning och tjänster under 50 i december. Detta är ett tecken på att landets ekonomi inte går bra eftersom den globala efterfrågan fortfarande är under press.

En separat rapport från Caixin avslöjade att Kinas PMI för tillverkning kom in på 50,8 i december, en liten ökning från 50,7 i november. Den ökningen var några punkter högre än medianuppskattningen på 50,4.

Silver och andra industriella metaller tenderar att reagera avsevärt på Kinas ekonomiska siffror. Dessutom är Kina den största köparen av silver och andra metaller som koppar, järnmalm och platina.

Silverpriset väntar också på nästa tillverknings-PMI-siffror från USA och europeiska länder. Ekonomer förväntar sig att uppgifterna visar att PMI förblev under 50 under denna period.

Den andra viktiga informationen att titta på kommer att vara den senaste amerikanska NFP-datan (Non-Farm Payrolls). Ekonomer tillfrågade av Reuters förväntar sig att uppgifterna visar att ekonomin lade till över 180 000 jobb i december medan arbetslösheten låg kvar på 3,7%.

Dessa siffror är viktiga eftersom de kommer att påverka nästa Federal Reserve-beslut. Ekonomer prissätter en räntesänkning med 0,25 % så snart som på sitt möte i mars. I de flesta perioder klarar sig silver bra när Fed sänker räntorna.

Samtidigt har guld/silver-förhållandet fastnat på 86, cirka 11% över den lägsta punkten 2023. Ett förhållande på 80 och över är ett tecken på att silver beror på en prisökning eftersom guld är dyrare.

Silverprisprognos

XAG/USD-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att silverpriset har varit relativt volatil de senaste månaderna. Den nådde en topp på $25,90 i december och drog sedan tillbaka till $22,50 samma månad. Det har hållit sig något under det första stödet för Andrews Pitchfork-verktyget och ligger på 23,6 % Fibonacci Retracement-punkt.

Silver förblir över 50-dagars och 25-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA). Den har också bildat ett omvänt huvud- och axelmönster. Därför finns det en sannolikhet att silver kommer att få ett hausseartat utbrott under de kommande veckorna. Om detta händer kommer nästa punkt att se på $25.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.