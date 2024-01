Cramer säger “Bitcoin kan inte dödas”: vad det kan betyda för Pullix

Bitcoin har haft ett fantastiskt 2023 och det verkar väl positionerat att ha ett starkt 2024 också med tanke på att SEC förväntas godkänna en Spot Bitcoin ETF snart.

Jim Cramers syn på Bitcoin

Faktum är att den berömda investeraren Jim Cramer nyligen sa på CNBC:s “Squawk on the Street” att “Bitcoin kan inte dödas”.

Han fick all beröm över den “anmärkningsvärda comeback” som världens största kryptovaluta till börsvärde levererade under det nyligen avslutade året. Det är ungefär 12 månader efter att han sa “Jag skulle inte röra krypto på en miljon år”.

Cramer har förändrats när det gäller Bitcoin främst eftersom en Spot ETF nu ser ut som en fråga om “när” och inte “om”. När den väl är godkänd kommer en sådan börshandlad fond sannolikt att driva ett massivt institutionellt intresse för BTC och därmed låsa upp nästa steg.

Men kommer Bitcoin att samlas i ett slags vakuum? Inte troligt. Varför – för att det är en klockare. Dess medvind tenderar att återspeglas i andra kryptovalutor också. Ett sådant namn som också kan dra nytta av den trickle-down-effekten är Pullix.

Pullix är en hybrid-kryptobörs

Teamet bakom Pullix har satt sig för att lösa likviditetsproblemet som du ofta kan hitta i en DeFi-börs.

De har kombinerat det positiva med en centraliserad börs med det positiva med en decentraliserad börs för att skapa en hybrid-kryptobörs kallad Pullix.

Vad som är ännu mer intressant med Pullix är att det inte bara är en annan av din vanliga kryptobörs. Den har faktiskt en egen inbyggd token som går under “PLX”. Så du kan tänka på Pullix i huvudsak som en investering som sannolikt är lämplig för att spela den förväntade styrkan i kryptorymden 2024.

PLX är för närvarande prissatt till $0,07 i det pågående förköpet. Du kan ta reda på hur du kan investera i det i några enkla steg på dess webbplats på den här länken.

Att hålla PLX kan innebära passiv inkomst

“PLX” är unik genom att det är den första “trade-to-earn” kryptovalutan. Så, Pullix i sig är en hybridbörs. Och du får en belöning för att handla på den.

För att göra saker ännu mer lukrativa för sina användare delar Pullix till och med en del av sina intäkter med dem som innehar dess inhemska token. Snacka om ett spännande nytt sätt för fast passiv inkomst.

Pullix har hittills samlat in mer än 2,7 miljoner dollar i sitt förköp. Vad det betyder är att idén om en hybrid kryptobörs, trade-to-earn-modellen och allt annat som PLX-tokenen har att erbjuda välkomnas av kryptogemenskapen.

Det tenderar vanligtvis att vara ett tecken på en kryptotoken som har potential att öka avsevärt när det gäller pris framöver. Intresserad av att ta reda på mer om Pullix och PLX-token? Klicka här för att besöka projektets hemsida.

Pullix (PLX) är engagerad i säkerhet

Pullix går bra i förköp också eftersom hybridbörsen fokuserar särskilt på säkerhet. Den ger dig samma säkerhetsstyrkor som en centraliserad börs, men förvaringen av tillgångarna förblir också hos dig.

PLX-tokenen kan också vara en bra investering eftersom den är prissatt till $0,07 endast vid skrivtillfället. Så en potentiell investerare skulle inte nödvändigtvis behöva bryta bank för att få exponering för det. Observera att nästa prisuppgång i Pullix-token är planerad till 11 dagar från och med nu, enligt webbplatsen.

Och så finns det förstås en massa andra medvindar som förväntas få kryptorymden att lysa 2024. Dessa inkluderar att den amerikanska centralbanken går över till att sänka räntorna och det totala utbudet av Bitcoin halveras.

Allt detta kan också gynna PLX-tokenen med tanke på att det är en kryptovaluta i dess kärna. Du kan dyka djupare in i Pullix och PLX-tokenen genom att klicka här.

