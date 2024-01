XMR, ZEC, ZEN-uppdatering: Är Binance på väg att ta bort dessa sekretessmynt?

Bara dagar efter att kryptobörsen OKX tillkännagav avnoteringen av de främsta sekretessmynten Monero (XMR), Zcash (ZEC) och Horizen (ZEN), har toppbörsen Binance lagt till dessa mynt till en lista över tokens som riskerar att avnoteras.

Den 4 januari släppte Binance en uppdatering av sin Monitoring Tag-lista som lägger till XMR, ZEC och ZEN bland andra tokens. Börsen tog dock bort GMX (GMX) och Sushi (SUSHI) från Seed Tag-listan.

Är Binance inställd på att ta bort Monero, Zcash, Horizen?

Binance, liksom Coinbase, har traditionellt förknippats med en mer positiv effekt på tokens när de tillkännager notering. Priserna på de flesta projekt har fortsatt att explodera före notering, med synlighet och större likviditet bland nyckelfaktorerna.

Det var fallet med Binances senaste notering av flera tokens, inklusive Bonk, Celestia och ORDI.

Ett avnoteringsmeddelande har dock ofta sammanfallit med en nedgång i priserna på grund av förlust av likviditet. Även om att lägga till ett mynt till listan över övervakningsetiketter inte innebär automatisk avnotering, innebär flytten att börsen noggrant övervakar dessa tokens baserat på intern riskutvärdering och andra kriterier.

“Tänk på att tokens med övervakningstaggen riskerar att inte längre uppfylla våra listningskriterier och att tas bort från plattformen”, noterar Binance.

Regelefterlevnad, som för övrigt har ökat sedan Binances uppgörelse på 4,3 miljarder dollar med amerikanska myndigheter och den pågående striden med SEC, är en annan faktor som sannolikt spelar in i ett beslut att ta bort sekretessmynten.

I december 2023 flyttade Binance till att avnotera TORN, styrningssymbolen för kryptoblandningsplattformen Tornado Cash. Priset på TORN sjönk kraftigt efter beskedet. Medan priserna på XMR, ZEC och ZEN i allmänhet är nere när de skrivs, med en bredare marknadsnedgång efter Bitcoins flashkrasch den 3 januari.

Marknadsobservatörer har noterat att Binances uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) kan se börsen “rena” hus ytterligare med token-avnoteringar.

I det senaste tillkännagivandet inkluderar andra tokens tillgängliga med en övervakningstagg Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) och Vai (VAI).

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.