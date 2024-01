SEC:s FOMO-varning framkallar ETF-godkännande när Memeinators förköp överstiger $3,1 miljoner

2024 kommer med många förväntningar på kryptovalutamarknaderna. Även om anmärkningsvärd utveckling förväntas, är ingen mer efterlängtad än världens första spot Bitcoin ETF. Faktum är att analytiker förutspår så mycket som en 95% chans att ETF kommer att se grönt ljus. Och så, investerare förväntar sig stora rörelser på marknaden. Men SEC har utfärdat en varning när fler investerare ansluter sig till Bitcoin-tåget. Samtidigt bygger FOMO på det kommande projektet, Memeinator, som passerade 3,1 miljoner dollar i förköp.

FOMO varnar en försäkran om den första platsen Bitcoin ETF?

Användare av sociala medier var glada när US SEC varnade för riskerna med kryptoinvesteringar. SEC varnade kryptoentusiaster för att bygga FOMO och investera i digitala tillgångar för den skull. Från investeringskänsla hänvisar FOMO till rädslan för att gå miste om en möjlighet. Investerare ägnar sig åt tvångsmässigt beteende, som att köpa en tillgång på grund av en faktisk eller upplevd vinst.

Även om det är oklart varför SEC utfärdade varningen, föregrep användarna den som en positiv signal för spot-ETF. Det kommer även när marknaden väntar på ett potentiellt beslut senast den 10 januari, med mycket optimism. Följaktligen har FOMO byggt kring kryptovalutamarknader och hjälpt Bitcoin att klättra över $44 000.

Enligt SEC bör människor inte köpa en viss tillgång eftersom andra är det. Istället borde de investera eftersom det passar deras investeringsmål. Tillsynsmyndigheten varnade också investerare att inte ta en investeringsmöjlighet eftersom populära siffror främjar det.

Memeinator odlar meme-minnen när listning lockar

Förutom Bitcoin är investerare också oroliga för det snabbt växande meme-landskapet. När positiva kryptovalutanyheter utvecklas kring Bitcoin är det uppenbart att resten av sektorn kommer att gynnas. En kryptovaluta som har väckt uppmärksamhet är Memeinator. Det är ett kommande meme-projekt som drar nytta av AI för att göra memesektorn värd besväret.

Memeinator använder AI för att skanna webben och upptäcka svaga och icke originella memes. Det krossar dem sedan från jordens yta, vilket garanterar att endast kvalitetsprojekt frodas. På så sätt erbjuder Memeinator en lösning på ett besvärligt problem med meme-kryptovaluta med okontrollerad tillväxt.

Analytiker värdesätter Memeinator högt för sin roll och förväntar sig att tokenen kommer att forma meme-trender under 2024. När projektet tar sig an kamrater kommer det att vinna popularitet, vilket driver priset till ett förväntat marknadsvärde på 1 miljard dollar. För att Memeinator ska uppnå ett så betydande marknadsvärde har analytiker öronmärkt det för upp till 50x vinst.

Memeinator investerar också i kraftfull marknadsföring och varumärkesbyggande. De uppvaktar toppinfluencers och listar på de bästa börserna. Syftet är att bli globalt känd och få fäste, leva till sin meme-etikett och bli viral. Som sådan förväntas Memeinator öka exponentiellt, med potentiell notering på börser som förväntas under 2024.

132% ROI i förköp och framtida 50x värde av MMTR

Memeinators lockande förköp har också drivits på av dess löfte om hög avkastning. Projektet ger hela 132% avkastning i förköp. Till exempel, förköpet öppnade på $0,01 i steg ett, men MMTR är nu prissatt till $0,0186 i steg 11. Vid det sista 29:e steget kommer tokenen att värderas till $0,0485.

Dessutom kan Memeinators framtida värdepotential frigöras genom att den används i andra Web 3.0-områden. En anmärkningsvärd är spel, som kommer att lanseras i slutet av förköpet.

Tokenen kommer också att vara tillgänglig för insats för passiv inkomst. Det finns också community NFT:er, där användare lär sig om Memeinator-teamets kreativa verk. Med applikationen är potentialen för MMTR att stiga 50x i framtiden otvivelaktig. Under tiden kan en spekulation efter noteringen se MMTR göra en 10x vinst 2024.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.