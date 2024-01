Analys av USD/SEK: Utsikter för USD vs krona före amerikanska KPI-data

Valutakursen USD/SEK höll sig i ett snävt intervall efter en rad svaga svenska ekonomiska siffror. Paret handlades till 10,22, där det har legat de senaste dagarna. Detta pris är några punkter över förra veckans lägsta på 9,90 och 9,35 % under den högsta punkten i november.

svensk och amerikansk ekonomisk data

Copy link to section

De senaste ekonomiska siffrorna från Sverige visade att landet inte mår bra. I en rapport sa statistikbyrån att detaljhandeln backade med 0,5 % i november efter att ha ökat med 1,4 % föregående månad. Denna reträtt översattes till en minskning med 1,7 % på årsbasis. Detaljhandeln bevakas noga eftersom konsumtionen är den största delen av svensk ekonomi.

En annan rapport visade att hushållens förtroende fortfarande var under press. Den sjönk med 0,5 % i november efter att ha ökat med 0,5 % föregående månad. Denna rapport kan ha en inverkan på konsumtionen i Sverige.

Även Sveriges industriproduktion var under press i november då den sjönk med 1,1 % efter att ha ökat med 0,3 % föregående månad. Sammantaget växte landets ekonomi med 0,2 % efter att ha växt med 1,0 % i oktober.

Dessa siffror kommer sannolikt att sätta press på Riksbanken, som höjde räntorna till 4% i ett försök att bromsa ekonomin. Viktigast av allt är att centralbanken har stöttat kronan genom valutaförsäljning under de senaste månaderna. I en anteckning uppskattade analytiker på ING att banken kommer att stoppa valutastödet för valutan. En riksbankschef sa :

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

– Riksbanken har inget mål för kronan, vi har ett inflationsmål. Men växelkursen påverkar inflationsutsikterna och därför måste vi övervaka den noga.”

Nästa viktiga katalysator för USD/SEK kommer att vara de kommande amerikanska inflationssiffrorna. Ekonomer tillfrågade av Reuters förväntar sig att uppgifterna visar att landets inflation höll sig stabil i december. I detta ser de att den överordnade KPI kommer in på 3,2 % och kärn-KPI faller till 3,8 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Detta är viktiga siffror eftersom de påverkar de kommande Fed-mötena. En lägre inflationsrapport än väntat kommer att peka på en sänkning av Fed i mars i år. En högre rapport kommer att flytta fokus till antingen maj eller juni.

USD/SEK teknisk analys

Copy link to section

USD/SEK-diagram av TradingView

USD till krona har varit i en nedåtgående trend de senaste månaderna, hjälpt av Riskbank-stödet och tillbakagången av US-dollarindex (DXY). Den sjönk från den högsta på 11,27 i september till den lägsta på 9,90. Paret har hållit sig under 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Senast har paret testat nyckelstödet på 10.18, den lägsta svingen den 17 juli. Därför är utsikterna för USDSEK-paret baisse, med nästa punkt att titta på är 9,90.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.