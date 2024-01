Kan NVIDIA-aktien nå värderingen på $600 i den pågående vinstserien?

Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) slog ett rekord på över $550 på torsdagen, vilket förlängde sin vinstsvit 2024. Trots det är vinsterna under de senaste 12 månaderna 6 gånger högre än dess sammansatta NASDAQ-index. Följaktligen är NVIDIA upp 239%, med uppgångarna förväntas fortsätta för en av debästa teknologiaktierna.

Nyckeln till NVIDIAs aktiekursförutsägelse är dess senaste utbrott. Aktien bröt en viktig barriär vid 500 $, den tidigare rekordnivån någonsin, vilket betyder att den har satt ett nytt prisgolv. Utbrottet ökade köparens intresse, och aktien rörde sig i ett paraboliskt mönster efteråt.

Som väntat lockade NVIDIAs breakout analytikernas betyg. Fairleads tekniska analytiker Katie Stockton säger att utbrottet ger NVDA ett långsiktigt uppåtgående momentum. Analytikern förväntar sig inte att det hausseartade momentumet kommer att sluta förrän aktien når $600.

Stocktons betyg överensstämmer med andra analytiker som övervakas av TipRanks, som har ett högre mål. Konsensusuppskattningen för aktien är ett starkt köp, med ett genomsnittligt prismål på $662,39. Starka fundamenta är också ansvariga för de robusta betygen.

Invezz täckte hur NVIDIA i allt högre grad blir branschledande inom visuella och AI-datorlösningar. Företaget fortsätter att göra intåg i dessa begynnande sektorer. Det senaste har varit en ny serie grafikkort för förbättrad spel- och AI-upplevelse.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Nvidia samarbetade också med biotech Amgen denna vecka för genombrott inom läkemedelsutveckling med genererande AI. Denna utveckling har bara gett bränsle till ett lager som redan är på väg upp.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

NVIDIA teknisk analys – breakout över $500 med stark fart

Copy link to section

Source – TradingView

En teknisk utsikt visar att Nvidia har ett starkt momentum efter att ha slagit sig över $500. NVIDIA är dock överköpt, med en RSI-avläsning på 72 på det dagliga diagrammet.

Med tanke på de starka grunderna och utbrottet, förväntar vi oss att Nvidias fart kommer att fortsätta. Volymindikatorer stöder köparens styrka, vilket backar upp förutsägelsen. En värdering på 600 $ kan uppnås tidigare än senare.

Ändå kan Nvidia göra korta pauser och tillbakadragningar innan trenden fortsätter. Detta överensstämmer med de överköpta förhållandena, även om korta nedgångar kan erbjuda starkare comebacks.

Ska du köpa Nvidia nu?

Copy link to section

Att köpa Nvidia rekommenderas efter korrigeringar. Aktien har utrymme att köra, med priset stigande till $600 och högre. Det är dock bättre för investerare att köpa på potentiella marknadsnedgångar så länge som NVIDIA förblir över $500.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.