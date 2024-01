Apple (AAPL) aktieprognos: bra företag i dåligt skick

Apples (NASDAQ: AAPL) aktiekurs svävar nära sin rekordhögsta nivå även om de står inför stora utmaningar. Aktien handlades på 185,9 dollar på fredagen, några punkter under sin rekordnivå på nästan 200 dollar. Detta pris ger det ett marknadsvärde på över 2,9 biljoner dollar, vilket gör det till det största företaget i världen.

Apple saknar en tydlig katalysator

Copy link to section

Apple, Warren Buffetts största innehav, har blivit det största företaget i världen för att bygga de bästa enheterna. Dess iPhone, Mac, iPad, AirPods och klockor är de bästa i sina kategorier. Den kontrollerar också sitt ekosystem genom att köra sin programvara över sina varumärken.

Under åren har företagets intäkter och lönsamhet växt exponentiellt. De totala intäkterna steg från 260 miljarder USD 2019 till över 383 miljoner USD under de sista tolv månaderna (TTM). Dess årliga vinst närmar sig 100 miljarder dollar.

Jag tror dock att Apple är övervärderat och att det faktiskt är i dåligt skick. Till exempel har Apple en efterföljande PE-kvot på 30,33, högre än sektormedianen på 21. Dess framåtgående PE-multipel är 28 jämfört med sektormedianen på 23. S&P 500-indexet har en PE-kvot på 22.

För ett företag som handlas till en premie, förväntar du dig att det har en stark tillväxt i intäkter och lönsamhet. Apple växer inte längre lika snabbt. Under det senaste kvartalet sjönk företagets intäkter med 2,8 % medan sektorsmedianen var en tillväxt på 6,26 %. Dess terminsintäkter på 2,08 % är lägre än sektorsmedianen på 7,71 %.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Det är oklart var Apple kommer att få sin tillväxt ifrån. För det första, till skillnad från tidigare, köper folk inte längre iPhones varje år. Dessutom har den starkare amerikanska dollarn gjort iPhone oöverkomlig för de flesta på tillväxtmarknader. Detta förklarar varför iPhone-intäkterna backade under det senaste kvartalet.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Det finns också en oro för framtiden för iPad. Även om produkten var mycket populär tidigare, är det många som inte längre köper den. Precis som iPhone stannar många kunder längre med sina gamla iPads.

Det viktigaste är att Apple har satsat på sitt tjänstesegment som inkluderar Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud och App Store. Under det senaste kvartalet genererade segmentet en intäktsökning på 16 % på årsbasis till 22,3 miljarder USD. Jag förväntar mig att segmentets tillväxt kommer att fortsätta snart men i en långsammare takt.

Apple satsar också sin framtid på Vision Pro, det virtuella headsetet som börjar säljas den 2 februari . På grund av priset misstänker jag att detta kommer att vara en nischprodukt som inte kommer att nå framgången för nyckelprodukter som Apple Watch och AirPods.

Den andra utmaningen för Apple är dess exponering för Kina, ett land som befinner sig i ett kallt krig med USA. Ett nytt krig i Taiwan utsätter Kina för stora risker eftersom man tillverkar de flesta av sina produkter där.

Apples aktiekursprognos

Copy link to section

AAPL-diagram av TradingView

För att vara tydlig. Apple är fortfarande ett fantastiskt företag med kvalitetsprodukter, ett gott rykte och en av de bästa balansräkningarna på marknaden. Utmaningen är att företaget står inför vissa tillväxtutmaningar för att motivera en värdering på 3 biljoner dollar.

Om vi vänder oss till det dagliga diagrammet ser vi att AAPL-aktien har bildat ett dubbeltoppmönster. I de flesta fall är detta ett av de mest baisseartade mönstren. Halslinjen på detta mönster är på $165. Därför kan vi inte utesluta en situation där Apple drar sig tillbaka och testar om detta stöd under de kommande månaderna. Detta förklarar varför analytiker på Barclays nyligen nedgraderade Apple- aktien.

https://www.youtube.com/watch?v=X3B4Pg-RV64&pp=ygUYYmFyY2xheXMgYXBwbGUgZG93bmdyYWRl

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.