Kryptorädsla och girighetsindex drar sig tillbaka när Memeinator frodas

Kryptorädsla och girighetsindex backade något på fredagen när handlare anpassade sig till det nya normala i branschen. Den drog sig tillbaka till girighetszonen 74 efter att ha nått en topp på över 78 tidigare i veckan. Enligt CoinMarketCap nådde indexet en topp på det extrema girighetsområdet på 83 i december.

Indexet drog sig tillbaka när Bitcoin och andra kryptovalutor som Ethereum, Jesus Coin, Cardano och Solana drog sig tillbaka. På liknande sätt fortsatte Bitcoin mining-aktier som Marathon Digital, Riot Platforms och Argo Blockchain att sjunka. Samtidigt fortsatte Memeinator, ett kommande meme-mynt att ta emot investeringar, eftersom det totala insamlade kapitalet hoppade till över 3,5 miljoner dollar.

Varför kryptorädsla och girighet minskade

Rädsla och girighetsindex är en populär mätare på finansmarknaden som mäter de två viktigaste känslorna bland deltagarna. I de flesta fall vänder det sig till girighetszonen när kryptovalutor stiger, vilket vi har sett under de senaste månaderna.

Den drar sig sedan tillbaka när känslan bland deltagarna förvärras. Detta förklarar varför indexet nu drar sig tillbaka. Efter att Bitcoin steg till över $49 000 på torsdagen har den nu backat till $44 000.

Andra altcoins har också sjunkit. BNB-tokenen har sjunkit till $304 medan Cardano, Avalanche, Dogecoin och Polkadot har fallit med nästan 1% under de senaste 24 timmarna. Sammantaget har det totala börsvärdet för alla kryptovalutor sjunkit med över 3,2% under de senaste 24 timmarna till 1,81 biljoner dollar.

Denna prisåtgärd var förväntad, särskilt bland personer med många erfarna handlare. Det är känt som att köpa ryktet och sälja nyheterna. Det händer när en tillgång stiger före en viktig händelse och sedan avslutas när den inträffar. I det här fallet var evenemanget platsen för Bitcoin ETF.

The speculators who bought the rumor of spot #BitcoinETF approvals are selling the news. Who would have thunk it? @CNBC shills are of course ignoring the selloff, as well as the $30 rally in #gold. Instead of buying fool's gold ETFs, investors should have bought the real thing. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 12, 2024

Ändå kommer fler katalysatorer att pressa Bitcoin och andra kryptopriser högre. Den mest uppenbara katalysatorn är den kommande Bitcoin-halveringen, som kommer att ske i april i år. I de flesta fall tenderar Bitcoin att samlas inför halveringshändelsen.

Den andra katalysatorn är att Federal Reserve förväntas börja sänka räntorna senare i år.

Memeinators tokenförsäljning stiger

Samtidigt samlar Memeinator, ett kommande meme-mynt, in massor av pengar när investerare satsar på nästa stora grej. Utvecklarna har samlat in över 3,5 miljoner dollar från globala investerare. Det har den gjort under de senaste 12 etapperna.

Till att börja med hoppas Memeinators team bygga en kryptovaluta som kommer att konkurrera med tidigare meme-mynt som Pepe, Bonk och Dogelon Mars. Den hoppas kunna göra det genom att skapa en gemenskap, omfamna decentralisering och ingjuta den med artificiell intelligens-teknik (AI).

AI är en av de snabbast växande teknologierna i världen, vilket framgår av prestandan hos sådana som ChatGPT och Anthropic. Dessutom hoppas Memeinator ha verklig användbarhet genom att införliva koncept som spel i sitt ekosystem.

Memeinator hoppas kunna lära sig av misstagen från tidigare meme-mynt som skapade hype i sina tidiga dagar och sedan tystnade. Några av dessa mynt inkluderar sådana som Baby Doge och Dogelon Mars.

Memeinator har samlat in så mycket pengar på grund av sin smarta marknadsföringsstrategi och sina kampanjer. Till exempel lanserade utvecklarna en $100k MMTR airdrop för innehavare. De har också lovat att ta en av köparna till rymden med Virgin Galactic. Du kan köpa MMTR-tokenen här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.