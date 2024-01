Pullix förköp stiger till över 3,5 miljoner dollar då hybrid-kryptobörsen snabbt lockar investerare

2024 visar sig vara ett spännande år för kryptovalutapriser. Marknaden har inte bara debuterat den första platsen för Bitcoin ETF, utan en ny CEX-DEX-era håller på att utvecklas. Pullix, en kommande kryptoplattform, blandar de två för en sömlös användarupplevelse. Genom det 6:e steget av förköpet har investerare samlat på sig över 3,5 miljoner dollar av den inhemska tokenen $PLX. Följaktligen förutspår analytiker upp till 100x vinst för tokenen 2024.

Pullix – en hybrid CEX- och DEX-kryptovalutabörs

Två vanliga börser på kryptovalutamarknader är centraliserade och decentraliserade börser. Var och en har sina egna fördelar och nackdelar.

På tal om centraliserade börser har säkerhetsfrågor varit en viktig utmaning. Börserna lider av bristen att användare inte har kontroll över sina privata nycklar. Detta har varit ett problem, eftersom användare måste lita på börsens säkerhetsprotokoll för att skydda sina pengar.

Icke desto mindre älskar investerare centraliserade börser för deras rikliga likviditet och flera tillgångar som handlas. Samma fördel med hög likviditet är inte tillgänglig för decentraliserade börsanvändare. Decentraliserade börsanvändare har dock fullständig kontroll över sina pengar genom privata nycklar.

Det svåra DEX/CEX-numret inspirerar Pullix, som löser båda världarnas utmaningar. Å ena sidan har Pullix en hög likviditet, eftersom plattformen listar flera tillgångar, till skillnad från DEX. Investerare handlar med kryptovalutor tillsammans med traditionella tillgångar som ETF:er, råvaror, valuta och aktier. Pullix drar också till sig likviditet genom att arbeta med institutionella likviditetsleverantörer som tier-1-banker.

Å andra sidan löser Pullix ett besvärligt CEX-säkerhetsproblem genom att ge användarna kontroll över sina pengar. Användare har privata nycklar som de kan använda för att komma åt sina tillgångar. Plattformen är mer innovativ än CEX och är strukturerad så att användare inte behöver genomgå KYC för att handla. Man måste registrera sig med ett e-postmeddelande och komma igång, vilket gör det lätt att komma in jämfört med CEX.

Är Pullix en attraktiv investering?

Eran av CEX och DEX kanske bara skakas efter otillfredsställande prestationer under åren. Med investerare som pekar på sina fallgropar, kommer en plattform som löser problemen att få fäste. Som framgången i förköpet visar kan Pullix bli ett sensationellt projekt och hjälpa till med prisuppgången på dess token.

Ganska spännande är också att Pullix är designad för att vara en plattform med hög avkastning. Tokeninnehavare får en del av de dagliga intäkterna som genereras på plattformen genom en trade-to-earn-funktion.

De listade kryptovalutorna är också tillgängliga för insats för att tjäna passiv inkomst. Andra sätt att lära sig på plattformen inkluderar avkastningsodling och likviditetsförsörjning.

Dessutom är Pullix tänkt att vara en lågkostnadsplattform. Användare debiteras noll provisioner och njuter av snäva spreads för att maximera sina kryptoinkomster. Avsluten kan göras med en marginal, med upp till en hävstångseffekt på 1000:1.

Investera i Pullix för en 100x vinst

I grund och botten stöds Pullix av en robust plattform som lovar att bota sina föregångares sjukdomar. Med kollapserna av börser som FTX och DEXs låga popularitet kunde Pullix dra avtryckaren. Börstokens har stigit med över 100 gånger efter lanseringen, vilket gör Pullix till en kandidat för en liknande vinst. Det spekulativa värdet för tokenen är fortfarande högt, och 100x-förutsägelsen kan uppnås 2024.

I framtiden kan Pullix nå högre marginaler. Intäktsmöjligheten, fördelarna och den unika kryptorollen kan driva på tokenens efterfrågan. Detta kan se tokenen växa exponentiellt för att bli en av de mest omsatta och värdefulla. Investerare kan köpa tokenen på projektets webbplats, med priset i förköpet som ökar i varje steg.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.