Binance lägger till ZK-projektet Manta (MANTA) till Launchpool

Kryptoutbyte Binance har tillkännagett Manta (MANTA), den modulära L2 för ZK-applikationer, som det 44:e Launchpool-projektet.

När det går live på Binance Launchpool kommer användare att börja odla MANTA genom att satsa sina BNB- och FDUSD-tokens i de två poolerna. Användare kan använda MANTA-tokens under de kommande två dagarna, noterade Binance i sitt tillkännagivande den 15 januari.

Launchpool-belöningar på 30 miljoner MANTA

Av det maximala utbudet på 1 miljard kommer 30 miljoner, eller 3 % av utbudet att vara tillgängligt för användare som Launchpool-belöningar. Binance kommer att tillämpa ett tak på 50 000 MANTA och 12 500 MANTA per timme i BNB- respektive FDUSD-poolen. Lantbruket börjar kl. 00:00 UTC den 16 januari 2024.

Enligt Binance kommer börsen sedan att lista MANTA-token den 18 januari klockan 10:00 UTC. Den nya token kommer att ha MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD och MANTA/TRY som stödda handelspar. Noterbart kommer Binance att applicera sin Seed Tag på Manta, vilket indikerar potentialen för vilda prisfluktuationer för denna token.

Vad är Manta?

Manta är en modulär blockkedja på Ethereum som drivs av MANTA, den infödda token som används för styrning, insats, delegering av samlare och nätverksavgifter. Token används också inom Manta-ekosystemet för inhemsk likviditet och som säkerhet.

Manta Pacifics testnät, den EVM-ekvivalenta Layer-2 zero knowledge (ZK) applikationsplattformen, är live. Den erbjuder integration med Celestia DA och Polygon zkEVM.

Plattformen har planerat för sin Manta Pacific Mainnet Beta Lansering under Q2, 2024. Färdkartan inkluderar även aktivering av multiprover på Manta Pacific mainnet, övergång till zkEVM och lansering av Universal Circuits 2.0 på testnet.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.