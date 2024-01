Den senaste tidens prisstegring för kryptovalutor har lett till en förändring i nettoförmögenhet för nyckelaktörer i branschen. Changpeng Zhao, populärt känd som CZ, såg hans nettoförmögenhet stiga till över 26 miljarder dollar, enligt Bloomberg. Forbes fastställer hans nettovärde till 15 miljarder dollar, vilket gör honom till en av de rikaste spelarna i branschen.

Brian Armstrong, grundaren av Coinbase, har också lagt till miljarder till sitt nettovärde när företagets aktie har hoppat. Bloomberg placerar sitt nettovärde på 5,4 miljarder dollar medan Forbes placerar det på 5,8 miljarder dollar. Coinbase aktiekurs har mer än fördubblats under de senaste 12 månaderna, vilket ger den ett börsvärde på över 31 miljarder dollar.

Winklevoss Twins nettovärde

Samtidigt har Winklevoss Twins också ökat sitt nettovärde under de senaste månaderna trots att de gått igenom betydande utmaningar. Tyler och Cameron Winklevoss kopplar det mesta av sitt nettovärde till Gemini, kryptobörsen de bildade.

Gemini är nu en av de största börserna i världen. Liksom andra börser genomgick Gemini en omvälvning 2022 när priserna på kryptovalutor sjönk och FTX kollapsade . Som ett resultat var Tyler och Cameron tvungna att låna ut Gemini 100 miljoner dollar för att hålla det flytande.

De kom också under press när Genesis, ett ledande företag som ägs av Digital Currency Group, gick i konkurs. Tvillingarna hade investeringar i företaget men, enligt New York Post, lyckades de dra in över 280 miljoner dollar innan det kollapsade.

Winklevoss Twins gick också igenom en utmaning när SEC stämde Gemini och hävdade att börsen erbjöd oregistrerade värdepapper. SEC har också stämt Genesis, Coinbase och Kraken för att erbjuda dessa värdepapper.

Enligt Forbes är Cameron och Tyler Winklevoss vardera värda 1,4 miljarder dollar. Utöver sitt Gemini-ägande äger de två även tusentals Bitcoins. Som ett resultat har de gynnats eftersom Bitcoin har ökat från $15 000 i december 2022 till över $40 000.

Gemini värderades till över 7,1 miljarder dollar i en insamling 2021. Eftersom det är ett privat företag utan offentligt tillgänglig ekonomi är det svårt att fastställa dess verkliga värdering. Men att döma av Coinbase-prestanda kan vi anta att den har hållit sin värdering över 7 miljarder dollar.

Kunniga investerare

Winklevoss-tvillingarna har vuxit till att bli kunniga investerare. De genererade större delen av sin rikedom från Facebook vilket gav dem 65 miljoner dollar i kontanter och aktier. I en rättegång hävdade de två att Facebook var deras idé och att Mark Zuckerberg hade stulit den från dem.

Det betyder att de har förvandlat denna finansiering till miljarder dollar genom att investera i Bitcoin, Gemini och möjligen andra kryptovalutor. De äger också Winklevoss Capital, ett riskkapitalbolag som har investerat i flera företag som Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin , Flexport, Messari, Stacks, Work & Co och Tezos, bland andra. .

