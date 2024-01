USD/TRY: Analytiker argumenterar för turkisk lira 2024

Den turkiska liran kan komma tillbaka 2024 när Federal Reserve och andra västerländska centralbanker sänker räntorna och när landets inflation lättar. Detta enligt Piotr Matys, analytiker på InTouch Capital och får stöd av positioneringen på optionsmarknaden.

Den turkiska liran är rekordlåg

USD/TRY-diagram av TradingView

USD/TRY ligger kvar på sin högsta nivå någonsin, vilket gör den turkiska liran till en av de sämst presterande valutorna i världen. Den har tappat nästan 500 % av sitt värde under de senaste fem åren och med 2 690 % sedan 2008. Denna prestation har berott på att president Erdogan ogillar höga räntor och bristen på CBRT-oberoende.

Men enligt Piotr finns det vissa tecken på att den turkiska liran kommer att studsa tillbaka senare i år. Han förväntar sig att CBRT kommer att hålla en hökaktig ton och fortsätta höja räntorna i år. Banken har varit den mest aggressiva nyligen då den pressade upp räntorna från 8,5 % i maj till 42,5 %. Ekonomer tror att banken kommer att fortsätta höja räntorna senare i år.

Turkiska räntehöjningar kommer att sammanfalla med en period då Fed och andra centralbanker förväntas börja sänka dem. Ekonomer förväntar sig att Fed börjar sänka räntorna så snart som i mars. Fed Rate Monitor Tool har en 90% chans att det kommer att sänkas i juni.

Turkiets inflation når sin topp 2024

Piotr räknar också med att den turkiska inflationen kommer att börja bromsa in senare i år. De senaste uppgifterna visade att den överordnade KPI klättrade till 64,8% när kostnaden för det mesta steg. Ett beslut av regeringen att höja lönerna kan leda till mer inflation senare i år. Ändå ser Piotr en situation där Turkiets inflation sjunker under CBRT-räntan. Han sa :

“Det är värt att notera att en topp i turkisk inflation bör sammanfalla med att stora centralbanker ledda av Fed sänker räntorna, vilket skulle göra liran potentiellt attraktiv för bärhandelsaktörer trots fortfarande kvarstående risker.

Samtidigt blir optionsmarknaden mindre negativ till valutan. Data visar att baisseartade satsningar på valutan har fallit till sin lägsta nivå på över sex månader, vilket är ett annat positivt tecken.

Men historiskt sett har den turkiska liran varit en av de sämsta affärerna någonsin eftersom valutan har varit i ett fritt fall. En valuta som handlades för 1 dollar 2008 har nu sjunkit till 30 dollar. Detta är en stor fråga nu när många företag och individer har valt den amerikanska dollarn eftersom deras lirainnehav tappat i värde. Det är osannolikt att dessa människor kommer att flytta tillbaka och omfamna liran.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.