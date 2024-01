Är Meme Moguls ($MGLS) attraktiv efter godkännande av Bitcoin ETF:er?

BTC har pratats om på marknaden ända sedan Securities & Exchange Commission i USA äntligen tillkännagav sitt godkännande för Spot Bitcoin ETF.

100 miljarder dollar kan strömma in i kryptovalutor 2024

Bitcoin fångar all uppmärksamhet nuförtiden, främst för att de börshandlade fonderna gör det möjligt för förvaltare av stora pengar att få tillgång till världens främsta kryptovaluta.

Förmögenhetsförvaltning är för närvarande en bransch på 30 biljoner dollar som kan skjuta upp till 100 miljarder dollar i Bitcoin ETF:er 2024, enligt analytiker på Standard Chartered. Anthony Pompliano från Pomp Investments sa också nyligen:

Bitcoin börjar bli en benchmarktillgång för den yngre generationen. De flesta investerare kan inte slå riktmärken. Så att lägga till nytt riktmärke till din tillgångsallokering är det enda sättet att hänga med.

Det ETF-drivna kapitalflödet till Bitcoin är särskilt viktigt eftersom det sannolikt kommer att resultera i en meningsfull ökning av priset per mynt.

Och när Bitcoin samlas, tenderar resten av kryptomarknaden inklusive de nyligen lanserade projekten som Meme Moguls att följa i dess fotspår.

Meme Moguls erbjuder flera sätt att tjäna pengar

Meme Moguls är en kommande plattform som erbjuder mer än ett sätt för sina användare att skapa en extra inkomstkälla.

First är ett spännande ekosystem för play-to-earn som gör att du kan gå upp mot andra moguler och bli berättigad till ett gäng belöningar så länge du kan slå dem.

För det andra fungerar Meme Moguls ungefär som en börs för användare att handla memetillgångar. Förutsatt att du är skicklig som handlare kan du välja vad du är bra på för att tjäna pengar på den här plattformen.

Sedan finns det förstås insats om det du letar efter är en passiv inkomstkälla.

Och slutligen, Meme Moguls har ett eget meme-mynt som heter $MGLS. Du kan investera i det och dra nytta av den förväntade prisuppgången under de kommande månaderna. För att ta reda på mer om Meme Moguls och $MGLS-tokenen, besök projektets webbplats på den här länken.

Att äga $MGLS ger dig tillgång till exklusiva funktioner

Observera att att äga $MGLS öppnar dörrar för dig till en handfull exklusiva funktioner också. Dessa inkluderar exponering mot NFT och några metaversrelaterade erbjudanden.

Dessutom får du ha en röst när det gäller riktningen som Meme Moguls tar framåt eftersom det är en decentraliserad plattform.

Meme Moguls har samlat in närmare 1,7 miljoner dollar inom några veckor i sitt pågående förköp. Det är en indikation på att investeringsgemenskapen kräver $MGLS, vilket vanligtvis är ett gott tecken för framtidsutsikterna för ett kryptomynt.

Det inhemska Meme Moguls-myntet är prissatt till $0,0027 vid skrivning med bara 85 miljoner mynt kvar innan nästa prisuppgång. Du kan utforska enkla sätt att investera i $MGLS meme-mynt idag på Meme Moguls hemsida här.

Vad mer kan vara en medvind för Meme Moguls ($MGLS)

Meme Moguls och dess inhemska meme-mynt är desto mer attraktivt för en investering med tanke på tillväxtbanan för meme-myntutrymmet de senaste åren.

Meme-mynt var värda i stort sett ingenting före pandemin men hade redan utvecklats till en marknad på 20 miljarder dollar i slutet av 2022. Om tillväxttrenden fortsätter framåt, kan en position i $MGLS erbjuda ganska lukrativ avkastning.

Slutligen kan det inhemska myntet från Meme Moguls också dra nytta av andra kryptomedvindar eftersom meme eller inte, det är en kryptovaluta i dess kärna.

Så, när den amerikanska centralbanken väl börjar sänka räntorna och därigenom öka efterfrågan på tillgångar med risker som kryptovalutor 2024, kan $MGLS-tokenen också se ett ökat kapitalinflöde.

Kom ihåg att Federal Open Market Committee redan har signalerat upp till tre räntesänkningar i år som Invezz rapporterade här. Klicka här för att dyka djupare in i Meme Moguls och $MGLS-tokenen.

