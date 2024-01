Hashgraph Association, Swirlds Labs lanserar “Building on Hedera Course”

Hedera (HBAR), proof-of-stake blockchain-nätverket som driver Web3-innovation, kommer att få ett stort uppsving via ett nytt initiativ som syftar till att få fler utvecklare till nätverket.

I onsdags tillkännagav den ideella organisationen The Hashgraph Association och Swirlds Labs, en plattform fokuserad på att accelerera utvecklingen och adoptionen av Hedera, en utbildningskurs som syftar till att göra det möjligt för individer och företag att lära sig om den offentliga blockkedjan och hur man bygger vidare på den.

Den kostnadsfria “Building on Hedera Course” syftar till att ge blockchain-ingenjörer, utvecklare och företag en grund för Web3-innovation på Hedera, sa Swirlds Labs i ett blogginlägg publicerat den 17 januari.

Utbildningsvägar och möjligheter att bygga på Hedera

I en kommentar sa The Hashgraph Associations Kamal Youssefi att “Building on Hedera Course” kommer att erbjuda NFT-certifikat till användare som slutför programmet. På så sätt kan företag visa upp en teammedlems kompetens och kvalifikationer. Youssefi lade till:

“Den nyetablerade utbildningsstrukturen syftar till att skapa en effektiv och tillgänglig process genom vilken både nya och befintliga utvecklare kan utvecklas i användningen av Web3-specifik teknik.”

Hashgraph Association och Swirlds Labs planerar att lägga till fler kurser och certifieringar till programmet, i syfte att ge en omfattande förståelse och kunskapsbas för ingenjörer och utvecklare som lär sig om Hedera. Detta kommer att säkerställa att de som deltar i programmet får alla färdigheter och utbildning de behöver.

Dr. Leemon Baird, medgrundare och co-VD för Swirlds Labs, sa:

”Ett starkt samhälle har ett stort behov av utbildning. Denna nya Building on Hedera-kurs ger utbildningsvägar och möjligheter som behövs av de som redan finns i samhället idag, och uppmuntrar även andra att utforska vad Hedera har att erbjuda.”

Tillkännagivandet av kursen kommer en dag efter att Hedera meddelade att Hitachi America, Ltd. hade gått med i Hedera Council. Hitachi kommer att ta med sin expertis inom industriella lösningar till Hedera och hjälpa till att skapa proof-of-concepts för end-to-end-försörjningskedjan och hållbarhetslösningar till HBAR-blockkedjan under nästa år.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.