Trade Desk (TTD) erbjuder en övertygande tillväxthistoria: ska du ackumulera?

En förlust på nästan 10% YTD för Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD) aktie kommer uppenbarligen att vara en diskussionspunkt. Det är trots en mager genomsnittlig förlust på mindre än 1% för sina tekniska kollegor i Nasdaq-kompositen.

Trade Desks resultat under året är dock imponerande med över 35 %, jämfört med Nasdaqs förlust på 10 %. Vår preliminära analys visar att Trade Desk kan fortsätta att blöda, men den nedåtgående trenden kommer inte att vara länge. På längre sikt är TTD attraktiv och en av de bästa tillväxtaktierna 2024.

När det gäller värdering är Trade Desk statistiskt övervärderad, med ett PEG-förhållande på 1,99 på Zacks Rank. Förhållandet överensstämmer med branschgenomsnittet på 1,99, vilket innebär att Trade Desk är prissatt på peer-nivåer. Värderingen berättar dock inte en fullständig historia om tillväxtaktien.

En stor del av orsaken till de senaste nedgångarna i Trade Desk är marknadssentimentet sedan resultatet för tredje kvartalet. Företaget rapporterade en intäktsökning på 25 % jämfört med föregående år till 493 MUSD (389 MUSD) och en ökning med 27 % i vinst per aktie. Resultaten var bekvämt högre än analytikernas uppskattningar. Aktien fick dock en svag utveckling efter en nedslående utsikter.

Under fjärde kvartalet räknar Trade Desk med intäkter på 580 miljoner dollar (458 miljoner pund), mindre än uppskattningarna på 610,4 miljoner dollar (482 miljoner pund). I ett konferenssamtal till investerare noterade Trade Desk effekten av Hollywood- och bilstrejker på annonsintäkterna. Naturligtvis kommer effekten att märkas i efterföljande kvartalsresultat.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Visst är Trade Desk-aktien avskalad av effekterna av hög investeraroptimism. Det som är tydligt är att företaget fortsätter att generera växande intäkter. Trade Desk fortsätter också att ta marknadsandelar från sina storebröder, Meta och Alphabet, i digitala annonser. Nyckeln till tillväxten har varit dess programmatiska reklamsystem som använder AI för att förenkla annonsköp.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mer så har strejkerna, som var elefanten i rummet för den matta föreställningen, avtagit. Det är alltså en tidsfråga innan aktien börjar prestera. När Trade Desk rapporterar Q4-resultatet den 21 februari kommer resultaten att bevakas noggrant. Optimism bygger att prestandan skulle överraska, med TipRank-uppskattningar som ger ett starkt köp.

TTD teknisk analys – säljsvaghet vid 200-dagars MA

Copy link to section

Source – TradingView

Oddsen är mot Trade Desk-aktien ur teknisk investeringssynpunkt. Aktien är under säljtryck efter att nyligen kraschat under 50-dagars MA. Trycket ökar vid 200-dagars MA, med indikationer på att det kan krascha under. Ett avbrott under $63 kan se att aktien ser en ny bottennotering mot $56-nivån.

Ska du köpa Trade Desk-aktier?

Copy link to section

Även om TTD är en i grunden bra aktie, kan den senaste tidens svaghet fortsätta före Q4-resultaten. Vi anser att den senaste försäljningen är en marknadsreaktion på svag guidning, inte företagets fundamenta. Försäljningen kan dock fortsätta baserat på de tekniska utsikterna. Investerare bör överväga att köpa TTD på en lägre nivå och följa resultatet för Q4.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.