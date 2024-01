Krypto prisprognos: Pullix (PLX), Celestia (TIA), Decentraland

Kryptovalutapriser hade ännu en svår vecka då investerare fortsatte att sälja Bitcoin ETF-nyheter. Bitcoin backade till en lägsta nivå på $41 000, mycket lägre än förra veckans högsta på nära $50 000. Andra mynt som Ethereum, Solana och Cardano förblev under press. Den här artikeln kommer att titta på några av nyckelmynten att titta på under helgen som Celestia (TIA), Decentraland (MANA) och Pullix.

Pullix prognos

Pullix fortsatte att skjuta på alla cylindrar den här veckan även när kryptorädsla och girighetsindex drog sig tillbaka. Enligt deras hemsida har Pullix samlat in över 11 miljoner dollar i sitt tokenförköp, vilket gör den till en av årets bäst presterande tokenförköp.

Till att börja med är Pullix ett företag som syftar till att förändra kryptovalutabranschen genom att störa sådana som Binance och Coinbase. Det är en börs som kombinerar kraften hos centraliserade och decentraliserade börser.

Slutprodukten blir en hybridplattform som löser några av de utmaningar som dessa börser har. Till exempel kommer den att ha låg glidning genom att ha avancerad likviditet i ekosystemet.

Vidare kommer företaget att ha $PLX, en trade-to-earn-kryptovaluta. Innehavare av tokenen kommer att tjäna lite pengar beroende på vinsten som den kommer att göra. De får även provisionsrabatter när de handlar i ekosystemet.

Medan CEX- och DEX-ekosystemen är mycket mättade, tror analytiker att det finns ett utrymme för ett avancerat företag som har bättre funktioner. Du kan läsa Pullix whitepaper här.

Celestia (TIA) prisprognos

Celestia, en modulär blockkedje-plattform, har varit en av de bäst presterande aktörerna inom kryptoindustrin. TIA har ökat med nästan 700%, vilket ger den ett marknadsvärde på över 2,8 miljarder dollar, vilket gör det till ett av de största nätverken i kryptoindustrin.

När vi vänder oss till 4H-diagrammet ser vi att TIA-tokenpriset har varit i en stark uppåtgående trend, och den här veckan hoppade det till rekordhöga $20,32. Den drog sig sedan tillbaka och testade om nyckelstödsnivån på $16,37. Tokenen är inuti den stigande kanalen som visas i lila och ligger något över det glidande medelvärdet för 50 perioder.

Därför är utsikterna för myntet hausse, med det initiala målet är den psykologiska nivån på $19,0. Ett steg under stödet på $16,37 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.

Decentraland prisprognos

Decentralands MANA har varit under press på sistone då aktiviteten i dess ekosystem har avtagit. Som ett resultat backade tokenen från decembers högsta på $0,6062 och nådde en bottennotering på $0,3958 förra veckan.

Den har nu studsat tillbaka och passerat nyckelmotståndet på $0,4340, det lägsta svinget den 3 januari. Myntet har rört sig något över 50-periodens glidande medelvärde och bildat ett litet omvänt huvud- och axlarmönster.

Därför är utsikterna för MANA svagt hausse, med nästa pris att titta på är $0,50. En rörelse under $0,44 kommer att ogiltigförklara den hausseartade vyn.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.