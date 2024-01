Ethereum och Litecoin nära en björnmarknad när Memeinator frodas

Det var ett hav av rött i kryptobranschen då de flesta mynt drog sig tillbaka. Bitcoin, det största myntet i världen, gick in på en björnmarknad när paniken spred sig bland detaljhandlare. Likaså kraschade Litecoin-priset till $63,20, dess lägsta punkt sedan den 8 januari. Den har fallit med över 16% från sin högsta punkt denna månad.

Ethereum, den näst största kryptovalutan, sjönk från toppnivån på $2 715 den 12 januari till ett lägsta värde på $2 168. Den har dragit sig tillbaka med mer än 19% från den högsta nivån i år, och tappat miljarder dollar i värde.

Memeinator-tokenförköpet närmar sig 4 miljoner dollar

Copy link to section

Memeinator, det kommande meme-myntet, fortsatte att gå bra i sitt tokenförköp, i ett tecken på att det finns efterfrågan på nya mynt. Data som publiceras på dess webbplats visar att de har samlat in över 3,8 miljoner dollar när den nuvarande 14:e etappen närmar sig sitt slut. Denna kapitalanskaffning gör den till en av de bäst presterande de senaste månaderna.

Memeinator har lyckats skapa en gemenskap med hundratusentals människor. Data visar att det har varit över 410 000 anmälda till dess tävling om att vinna en resa till rymden genom Virgin Galactics rymdskepp, som kommer att starta sina flygningar 2026. Resan kommer att kosta $250 000.

Utöver detta lanserade utvecklarna en $100k airdrop för att uppmuntra människor att köpa tokenen och delta i dess tillväxt. Allt detta har bidragit till att göra det till en enorm gemenskap, vilket behövs om nätverket ska bli framgångsrikt.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Till att börja med, Memeinator syftar till att förändra kryptoindustrin genom att vara ett stort meme-mynt som har artificiell intelligens-funktioner (AI). Den syftar till att använda hypen kring AI för att växa och bli den största meme-tokenen i branschen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Denna strategi har gjorts tidigare. Till exempel gick meme-mynt som Bonk och Pepe från ingenstans och blev några av de största mynten i branschen. Längs vägen skapade dessa mynt flera miljonärer.

Utsikt för Ethereum och Litecoin

Copy link to section

Den nuvarande försäljningen av Bitcoin, Ethereum och Litecoin är i linje med förväntningarna på grund av det senaste godkännandet av en spot Bitcoin ETF. Som jag skrev tidigare tenderar de flesta finansiella tillgångar att dra sig tillbaka kraftigt efter att en stor händelse inträffat på grund av en situation som kallas för att köpa ryktet och sälja nyheterna.

Förutom spotgodkännandet av Bitcoin ETF såg vi det hända i XRP när Ripple Labs vann ett fall som väckts av SEC. XRP-priset hoppade initialt och återupptog sedan en nedåtgående trend. Innan dess hoppade Bitcoin efter att SEC godkände BITO ETF, som spårade BTC-terminer, och drog sig sedan tillbaka.

Därför förväntar sig analytiker att Bitcoin, Ethereum och Litecoin kommer att ha lite kortvarig smärta och sedan studsa tillbaka under de kommande veckorna. Nästa nyckelkatalysator för dessa mynt kommer att vara nästa veckas Fed-beslut följt av aprils Bitcoin-halveringshändelse.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.