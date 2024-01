Pullix prognos när Cathie Wood dubbar Bitcoin en “mycket stor idé”

Bitcoin ETF är “en av de viktigaste investeringarna i vår livstid”, säger Cathie Wood – Ark Invests grundare och verkställande direktör.

Wood förklarar den senaste tidens nedgång i Bitcoin

Världens största kryptovaluta har sjunkit ända sedan Securities & Exchange Commission i USA utfärdade godkännande för Spot Bitcoin ETF:er.

Men den inflytelserika investeraren tillskriver den senaste prisåtgärden delvis till berättelsen om “sälj nyheterna”. Så småningom är hon övertygad om att de börshandlade fonderna kommer att visa sig vara en väsentlig fördel för BTC. På CNBC:s “Closing Bell: Overtime” sa Wood nyligen:

Det är ett globalt regelbaserat monetärt system. Det är den största av alla kryptoidéer som finns. Det här är den finansiella supermotorvägen. Vi är exalterade över framtidsutsikterna.

I slutet av detta decennium förväntar Wood att priset på en Bitcoin kommer att överstiga 1,0 miljoner dollar när institutionella pengar fortsätter att flöda in i kryptoutrymmet på baksidan av de nyligen godkända börshandlade fonderna.

Det är tänkbart att det relaterade rallyt i Bitcoin kommer att hjälpa andra kryptovalutor att vinna också – inklusive de kommande projekten som Pullix.

Här är vad Pullix har bestämt sig för att åstadkomma

Pullix är en nyligen lanserad hybridbörs som särskilt vänder sig till dem som är frustrerade över likviditetsproblemet med en DeFi-börs.

Lösningen, som teamet ansåg, ligger i att föra fördelarna med en centraliserad såväl som en decentraliserad börs till användare inom en enda plattform – och det är vad Pullix är.

Men plattformen har också mycket mer att erbjuda. Till exempel kan de som väljer Pullix tjäna belöningar för handel på hybridbörsen. Detta initiativ för att tjäna pengar gör det mycket mer spännande för användarna.

Plus, om du äger dess inhemska PLX-token, kommer projektet till och med att dela en del av sina intäkter med dig som du i princip kan tänka dig som ett medel för fast passiv inkomst. Klicka här för att ta reda på mer om Pullix.

Vad gör PLX till en potentiellt bra investering?

Som nämnts tidigare är en inbyggd PLX-token det som driver Pullix och allt som det står för.

Så exponering för denna hybridbörs är en investering i sig själv – och dess inhemska token kan låsa upp prisuppskattning på baksidan av den bredare kryptomedvinden, inklusive Bitcoin ETF:er.

Det är värt att nämna här att Pullix har samlat in långt över 4,3 miljoner dollar på några veckor. Vad det tyder på är att efterfrågan på dess inhemska PLX-token har varit stark, vilket vanligtvis är ett tecken på en bra investering med potential för lukrativ avkastning.

Vad som är ännu mer attraktivt med PLX är att det för närvarande endast är prissatt till $0,08. Så du behöver inte spränga banken för att ta en tidig position i denna token som för närvarande är i förköp. Priset på Pullix-tokenen är beräknat att gå upp på fredag. Du kan besöka webbplatsen för att ta reda på mer om PLX-tokenen.

Vad mer kan hjälpa Pullix (PLX) token?

Enligt Statista kommer intäkterna på kryptovalutamarknaden att växa med en sammansatt årstakt på 8,62% till 71,7 miljarder dollar år 2028.

Den tidigare nämnda tillväxten kan lika gärna gynna Pullix-tokenen, särskilt med tanke på den starka efterfrågan den har dragit under de senaste veckorna. Hybridbörsen vinner dragkraft i investeringsvärlden också för att den fokuserar oerhört mycket på säkerhet, vilket i stort sett är ett krav för en kryptohandlare.

Andra kryptorelaterade medvindar som den inhemska PLX-tokenen kan dra nytta av, inklusive Federal Reserves förväntade pivot till att sänka räntorna 2024.

Konsumentprisindex eller KPI i USA steg 0,3% för december månad jämfört med en förväntad ökning på 0,2%. Ändå är många fortfarande övertygade om att centralbanken kommer att sänka räntorna flera gånger i år.

Intresserad av att ta reda på hur man investerar i Pullix? Klicka här för att besöka webbplatsen och ta en tidig position i PLX-tokenen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.