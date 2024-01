Volvo Cars rapporterade den 26 januari finansiella resultat för helåret 2024 och Q4 i Stockholm innan marknaderna öppnade.

Bolaget meddelade en stark nettoomsättning, i linje med räkenskapsårets tre första kvartal, samt andra tankeväckande siffror.

Inför resultatrapporten förväntade sig analytiker att den europeiska biljätten skulle annonsera en nettovinst på cirka 12,65 miljarder kronor för fjärde kvartalet, upp från 6,69 miljarder kronor samma kvartal ett år tidigare. Totalt sett skulle försäljningen öka till cirka 136,3 miljarder SEK för 2023, en marginell ökning jämfört med 2022 års helårsbelopp på 134,3 miljarder SEK.

Många förväntade sig dock en deprimerad lastbilsförsäljning för företaget, eftersom efterfrågan på dessa avtog märkbart 2023.

En bra start

Volvo har haft en bra start på 2024 hittills. Den 5 januari tillkännagav biltillverkaren att siffrorna för december 2023 hade visat ett rekordhögt försäljningsrekord för Volvobilar, tack vare den ständigt ökande efterfrågan på elfordon.

Den klimatmedvetna strävan efter fler och fler elbilar, särskilt i Europa, har tjänat det schweiziska bilmärket väl. I samma pressmeddelande sa Volvo att:

Förra året sålde Volvo Cars 113 419 helt eldrivna bilar, en ökning med 70 procent jämfört med 2022, och 152 561 laddhybridbilar, vilket var en ökning med 10 procent jämfört med 2022. Försäljningen av helt eldrivna bilar stod för 16 procent av alla Volvobilar som såldes globalt under 2023.”

Volvoaktiens kurs

Volvos aktiekurs har stigit med mer än 30 procent det senaste året, drivet av en stark försäljning av lastbilar och elbilar, främst i Europa men också i allt större utsträckning i USA

Innan börserna öppnade på fredagen handlades Volvoaktien till 250,95 kronor på grund av optimism på marknaderna för vinstsiffrorna. Detta var avsevärt upp från sin tidigare stängningskurs på 250,10 SEK.

Volvos fullständiga årsredovisning, med ytterligare information om året 2023, kommer att publiceras på företagets hemsida den 29 februari.

