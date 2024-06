SEC utfärdar Wells-meddelande till Robinhood Crypto

US Securities and Exchange Commission (SEC) har utfärdat ett Wells Notice mot Robinhood, riktat mot det börsnoterade företagets kryptoverksamhet.

De regulatoriska nyheterna såg Robinhoods aktiekurs falla med cirka 2,2% i förhandeln. Robinhood-aktiekursen låg på 17,95 USD klockan 9:20 ET på måndagen.

Enligt Wells Notice, hävdar SEC brott mot sektionerna 15(a) och 17A i Securities Exchange Act från 1934 mot Robinhood Crypto.

Specifikt indikerar SEC sitt nästa steg att vidta en verkställighetsåtgärd mot Robinhood Crypto LLC, där utredningsstämningar har skickats runt plattformens kryptolistor, vårdnad bland annat.

SEC-personalens “preliminära beslut” är att byrån kan fortsätta med en verkställighetsåtgärd mot företaget.

I ett svar publicerat den 6 maj sa Robinhood att det var besviket över SEC:s agerande, som kommer trots företagets försök att registrera sig.

“Efter år av goda försök att arbeta med SEC för klarhet i regelverket, inklusive vårt välkända försök att ‘komma in och registrera’, är vi besvikna över att byrån har beslutat att utfärda ett Wells Notice relaterat till vår amerikanska kryptoverksamhet.” Dan Gallagher, Chief Legal, Compliance and Corporate Affairs Officer på Robinhood Markets, Inc., sa i ett svar som delas via ett blogginlägg.