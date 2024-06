Lyxsuperbilstillverkaren Ferrari rapporterade positiva resultat för första kvartalet 2024 idag, vilket bevisar att företag som vänder sig till de rika och berömda har haft mycket mindre av inflationstrycket från andra märken.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Uppmuntrande försäljning från 12Cilindri- och 12Cilindri Spider-modellerna, liksom en högre andel kunder som personifierade sina redan skräddarsydda fordon, bidrog mycket.

“Intäkter och vinster noterade tvåsiffrig tillväxt med stabila leveranser. Detta uppnåddes genom en ännu starkare produkt- och landsmix, samt ett större bidrag från personaliseringar. Vår strategi för värde över volym fortsätter att vara framgångsrik”, säger Benedetto Vigna, VD av Ferrari.

Vinsten stiger nästan 20%

Copy link to section

Ferraris justerade nettovinst uppgick till 352 miljoner euro för kvartalet, en ökning med 19 % jämfört med föregående år.

Samtidigt ökade nettointäkterna med 11 % på årsbasis till 1,58 miljarder dollar.

Vinsten per aktie såg också en sund ökning på 1,95 € per aktie, en ökning med 20 % jämfört med 1,63 € per aktie under första kvartalet 2023.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.