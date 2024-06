Den turkiska kryptopropositionen kommer att läggas fram i parlamentet

Tillsynsmyndigheter i Turkiet har slutfört ett lagförslag för att reglera kryptovalutor i landet. Enligt lokala rapporter ledde Abdullah Güler, gruppordförande för det styrande partiet Development and Justice Party (AK-partiet), ett möte om denna fråga den 12 maj för att slutföra lagförslaget.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Finans- och finansminister Mehmet Şimşek noterade tidigare i år att dessa åtgärder närmar sig slutfasen av tekniska studier och syftar till att förbättra de operativa standarderna för handelsplattformar.

Lagförslaget ska läggas fram för riksdagen i veckan.

Legitimera kryptovalutor

Copy link to section

Den föreslagna lagstiftningen avser att upprätta ett regelverk för kryptovalutaplattformar. Detta initiativ kommer att innebära licensiering av dessa plattformar genom Capital Markets Board (SPK) och därefter placera dem under SPK-tillsyn.

Det kommer att behandla hanteringen av kontanter och kryptovalutatillgångar som innehas för kunders räkning, detaljer om relationerna mellan plattformar och deras kunder och beskriva de sanktioner och påföljder som är tillämpliga.

Vidare innehåller utkastet bestämmelser som ger SPK tillstånd att ge tillstånd för försäljning eller distribution av kryptovalutatillgångar. Dessa tillgångar är kopplade till blockchain och andra liknande teknologier, och SPK kan också ställa särskilda villkor för deras försäljning.

Det vetenskapliga och tekniska forskningsrådet i Türkiye (TÜBITAK) kommer att främja utvecklingen av mjukvaruarkitektur för blockchain och relaterade teknologier, enligt mandat i lagförslaget.

Vid implementering förväntas dessa åtgärder ta itu med kritiken enligt Financial Action Task Force (FATF) Technical Standard No. 15. Detta kan potentiellt flytta Türkiye ur kategorin “delvis överensstämmande” och från en internationell ekonomisk brottsövervakningshunds “grå lista”. “

Blomstrande kryptoekonomi i det gråa

Copy link to section

För närvarande har Turkiet minimala regler som direkt påverkar kryptovalutamarknaden. Befintliga regler inkluderar ett förbud av Republiken Turkiets centralbank att använda kryptovalutor för betalningar, och hävdar att dessa inte är lagligt betalningsmedel.

Utöver detta ger Financial Crimes Investigation Board (MASAK), under finansministeriet, mandat att börser samlar in Know Your Customer-data (KYC) för att stävja penningtvätt och finansiering av terrorism.

Turkiet är en nyckelspelare på den globala marknaden för kryptovaluta, med en av de högsta adoptionsfrekvenserna i världen. Enligt Chainanalysis rankas den som den fjärde största kryptomarknaden globalt, med en uppskattad handelsvolym på 170 miljarder dollar, som överträffar länder som Ryssland, Kanada, Vietnam, Thailand och Tyskland.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.