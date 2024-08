HSBC nedgraderar ARM Holdings före resultatet för första kvartalet: Ska du sälja eller behålla?

I en ny förändring som har väckt investerarsentimentet har HSBC nedgraderat ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) från ‘Hold’ till ‘Reduce’.

Det nya kursmålet för ARM är satt till $105, en minskning från tidigare $100, mitt i oro över företagets höga värdering och en avmattande marknad för Android-smarttelefoner.

Denna nedgradering kommer precis när ARM förbereder sig för att släppa sin resultatrapport för första kvartalet på onsdag, där aktien för närvarande handlas på 149 $.

Denna prissättning indikerar en potentiell nedsida på cirka 30 %, vilket återspeglar farhågor om företagets premievärdering, som är 72 gånger intäkterna för räkenskapsåret 2026.

Analytiker är fortsatt hausse på ARM

Trots HSBC:s försiktiga hållning är andra analytiker fortsatt hausse på ARM:s utsikter.

Morgan Stanley uppgraderade nyligen aktien till ‘Overweight’ från ‘Equal-Weight’ och höjde kursmålet till $190 från $107, med fokus på ARM:s växande roll inom AI i kanten av nätverksteknologi.

M Science lyfte fram ARM positivt på grund av dess roll i att driva Amazon Graviton-processorer, vilket fick aktien att stiga med 5% efter detta erkännande.

Analytiker på Bank of America ökade också sitt kursmål på aktien nyligen och noterade ARM:s potential när AI-teknik genomsyrar datorer och smartphones.

BofA noterade också övergången till AI-applikationer på enheter som en betydande tillväxtdrivkraft, vilket återspeglar ett hausseartat sentiment med ett reviderat prismål på 180 $, vilket erkänner ARM:s strategiska position i det framväxande halvledarlandskapet.

ARM:s resultatförväntningar för första kvartalet och affärsgrunderna

Analytikers konsensus inför resultatrapporten fastställer ARM:s Q1 GAAP-vinst till $0,17 per aktie på intäkter på $906,5 miljoner, jämfört med föregående års GAAP-vinst på $0,10 per aktie på intäkter på $675 miljoner.

ARM:s grundläggande affärshälsa förblir robust. Majoriteten av ARMs intäkter härrör från IP-licenser till tungviktiga teknikföretag, med betydande bidrag från pågående kontrakt med Apple, Nvidia och Qualcomm.

Betydande intäktsströmmar förväntas från AI-datacenter och edge computing-lösningar, med ARMs Neoverse-plattform redo att fånga växande marknadssegment.

ARM har cirka 3 miljarder USD i kontanter och kortfristiga investeringar utan skuld, vilket positionerar det väl för aggressiva FoU-investeringar och strategiska förvärv. Trots utmärkta bruttomarginaler har operativa marginaler nyligen minskat på grund av ökade FoU-utgifter, vilket lyfter fram en återinvesteringsfas som syftar till tekniska framsteg och marknadsexpansion.

ARMs nuvarande värdering

ARM:s nuvarande värdering ger en komplex bild. Aktiens premie återspeglar dess strategiska positionering inom områden med hög tillväxt som AI och globala tekniska infrastrukturer. Jämfört med sina kollegor överstiger ARM:s framåtriktade P/E-tal betydligt branschgenomsnittet.

ARM:s förhållande mellan pris och försäljning är också fortsatt högt i förhållande till konkurrenterna, vilket indikerar en marknadsförväntning om fortsatt hög intäktstillväxt och expansion inom nya tekniska domäner.

Med sina strategiska investeringar och marknadspositionering är ARM redo att antingen validera sin höga värdering genom uthållig tillväxt eller anpassa sig till mer dämpade marknadsförväntningar.

När vi utgår från dessa grundläggande insikter kommer en närmare granskning av ARM:s aktiekursbana genom teknisk analys att ytterligare klargöra de potentiella riktningarna för dess aktieutveckling under de kommande kvartalen.

Stark på långtidsdiagram, svaghet på kort sikt

ARM gjorde en fantastisk debut på NYSE förra året med aktier som klättrade upp mer än 30 % från börsnoteringen på $51 inom några dagar efter börsnoteringen. De gick dock in i en nedåtgående trend strax efter och kraschade till under börsnoteringen i slutet av oktober.

ARM-diagram av TradingView

Den nedgången varade bara en kort stund och aktien gick in i en uppåtgående trend i november förra året som har varat fram till nu och sett den mer än tredubblats sedan dess.

Trots den senaste återhämtningen som aktien har sett från över 170 $ till under 150 $ fortsätter den att visa hausseartad fart på de långsiktiga diagrammen. Så investerare som är hausse på aktien kan överväga att köpa den under 150 $ med en efterföljande stop-loss under dess 100-dagars glidande medelvärde.

Om det kortsiktiga momentumet åter vänder till hausse kan vi snart nå nya rekord genom tiderna.

Eftersom aktien visar svaghet i diagrammen på medellång och kort sikt, kan valutahandlare som är baisse på aktien före Q1-vinsten göra en baisseartad satsning men måste avstå från att shorta aktien direkt. Istället kan de köpa ARMs $140 Puts som löper ut den 2 augusti under $5.

