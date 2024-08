Meta betalar 1,4 miljarder dollar för att lösa en rättegång i Texas angående missbruk av ansiktsigenkänningsdata

I ett landmärkesbeslut har Meta Platforms, Facebooks moderbolag, gått med på att betala 1,4 miljarder dollar för att lösa en stämningsansökan som väckts av delstaten Texas om otillåten användning av biometrisk data.

Denna förlikning, godkänd av en delstatsdomstol i Texas i Harrison County, är den största som någonsin erhållits från en enskild delstats rättsliga åtgärder.

Meta kommer att betala ut avräkningsbeloppet under fem år.

“Efter att vi kraftfullt strävat efter rättvisa för våra medborgare vars integritetsrättigheter kränktes av Metas användning av mjukvara för ansiktsigenkänning, är jag stolt över att kunna meddela att vi har nått den största uppgörelsen som någonsin uppnåtts från en talan som väckts av en enskild stat”, säger Texas justitieminister. Ken Paxton.

“Denna historiska uppgörelse visar vårt engagemang för att stå upp mot världens största teknikföretag och hålla dem ansvariga för att ha brutit mot lagen och kränkt texanernas integritetsrättigheter. All missbruk av Texans känsliga uppgifter kommer att bemötas med lagens fulla kraft.”

Paxton har byggt upp ett rykte om att utmana Big Tech för att försvara Texans rättigheter och har även lämnat in tre stämningar mot Google för liknande kränkningar.

En talesperson för Meta uttryckte tillfredsställelse med resolutionen och sa: “Vi är glada över att lösa detta ärende och ser fram emot att utforska framtida möjligheter att fördjupa våra affärsinvesteringar i Texas, inklusive potentiellt utveckling av datacenter.”

Förlikningsbeloppet är mer än dubbelt så mycket som Meta betalade för att avgöra en liknande grupptalan i Illinois 2021.

Facebook analyserade ansikten på foton, inklusive ansikten på icke-Facebook-användare

Stämningen, som lämnades in av Paxton i februari 2022, anklagade Facebook för att illegalt använda ansiktsigenkänningsdata från miljontals invånare i Texas genom sitt numera nedlagda fototaggningsverktyg, “Tag Suggestions”. Den här funktionen introducerades 2011 och analyserade ansikten på foton, inklusive de från icke-Facebook-användare, och rekommenderade taggar för personer som identifierats av verktyget.

Paxton hävdade, “Meta slog automatiskt på den här funktionen för alla texaner utan att förklara hur funktionen fungerade. Utan att de flesta texaner visste om det, har Meta i mer än ett decennium kört ansiktsigenkänningsprogram på praktiskt taget alla ansikten som finns i fotografierna som laddats upp till Facebook, och fångat rekord. av ansiktsgeometrin för de avbildade personerna gjorde detta trots att han visste att CUBI förbjuder företag att fånga biometriska identifierare för texaner.

Månader innan stämningsansökan lämnades in, avbröt Facebook funktionen efter att ha avgjort en annan grupptalan i Illinois på 650 miljoner dollar.

Vid den tiden åtog sig Facebook också att radera data som samlats in från minst 600 miljoner användare som varit en del av programmet.

Rättegången i Texas var det första stora fallet som väcktes under statens Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI) Act, som antogs 2009.

Den omfattande uppgörelsen skapar ett prejudikat för framtida rättsliga åtgärder på detta område, vilket återspeglar allvaret i kränkningarna och statens beslutsamhet att skydda sina invånares integritetsrättigheter.

Google står inför liknande juridiska utmaningar

Medan Meta har löst sin rättegång, fortsätter Google att möta juridiska strider.

I oktober 2022 lämnade Paxton in en stämningsansökan mot Google och anklagade företaget för att ha samlat in miljontals biometriska identifierare, inklusive röstavtryck och ansiktsgeometriposter, från texaner genom produkter som Google Photos, Google Assistant och Nest Hub Max.

Dessutom stämde Paxton Google i januari 2022 för att ha vilselett konsumenter i Texas genom att spåra deras personliga platsdata trots att användarna trodde att de hade inaktiverat denna funktion.

Rättegången hävdar att Google använde den vilseledande insamlade informationen för att driva annonser och tjänade enorma vinster.

När det juridiska landskapet kring biometrisk dataintegritet fortsätter att utvecklas, visar dessa fall den växande betydelsen av stränga dataskyddsåtgärder och tekniska jättars ansvarighet för att skydda användarinformation.