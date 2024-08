Exxon skjuter i höjden i Q2-resultatet, Chevron faller: Vad investerare bör veta

ExxonMobil och Chevron, de största olje- och gasbolagen i USA efter börsvärde, rapporterade sina resultat för andra kvartalet på fredagen, vilket lyfte fram olika strategier och resultat på en utmanande marknad.

Medan båda företagen mötte press från sjunkande raffineringsmarginaler, lyckades Exxon klara stormen mer effektivt än Chevron, vilket visade upp sina robusta strategiska justeringar och operativa effektivitetsvinster.

Exxon Mobils starka resultat under andra kvartalet

ExxonMobil rapporterade en nettovinst på 9,2 miljarder USD, eller 2,14 USD per aktie, vilket är en ökning med 17 % från 7,9 miljarder USD, eller 1,94 USD per aktie, som registrerades under samma kvartal förra året.

Denna utveckling överträffade analytikernas förväntningar, som förutspådde en vinst per aktie på 2,01 USD. Intäkterna steg också till 93,06 miljarder dollar, upp från 82,91 miljarder dollar för ett år sedan, vilket översteg de förväntade 90,99 miljarderna.

Företaget uppnådde dessa imponerande resultat genom rekordproduktionsnivåer i Guyana och Permian Basin, och en framgångsrik sammanslagning med Pioneer Natural Resources, som tillförde 0,5 miljarder dollar till sina intäkter.

Utbyggnaden av Beaumont-raffinaderiet stärkte dessutom marginalerna, och strukturella kostnadsbesparingar tillsammans med högvärdig produktförsäljning bidrog till att mildra effekterna av lägre industriraffineringsmarginaler.

Exxon höjde också sitt produktionsmål för 2024 med 13 % till 4,3 miljoner fat oljeekvivalenter per dag (boepd), efter Pioneer-fusionen.

Darren Woods, Exxons styrelseordförande och VD, anmärkte: “Vi uppnådde rekord kvartalsvis produktion från våra tillgångar i Permian och Guyana till låga leveranskostnader, med den högsta oljeproduktionen sedan sammanslagningen av Exxon och Mobil. Vi satte också rekord i hög- värdeproduktförsäljningen, som växte med 10 % jämfört med första halvåret förra året. Vår transformativa sammanslagning med Pioneer slutfördes på ungefär hälften av liknande affärer, och vi fortsätter att investera i företag med hög potential som ProxximaTM, kolmaterial. och praktiskt taget kolfritt väte.”

Chevrons kamper mitt i lägre raffineringsmarginaler

Däremot rapporterade Chevron en vinst på 4,4 miljarder dollar, eller 2,43 dollar per aktie, en betydande minskning från de 6 miljarder dollar, eller 3,16 dollar per aktie, som tjänades under samma kvartal förra året.

Vinsten föll under analytikernas prognoser, som uppskattade vinsten per aktie på 2,93 dollar.

Även om Chevrons intäkter på 51,18 miljarder dollar överträffade förväntningarna, påverkades dess vinst negativt av lägre raffineringsmarginaler, ökade driftskostnader och motvind i utländsk valuta.

Chevrons globala nettoproduktion av oljeekvivalenter ökade med 11 % till 3,29 miljoner fat per dag, drivet av integrationen av PDC Energy och starka resultat i nyckelregioner. Däremot sjönk bolagets nedströmsintäkter i USA till 280 miljoner dollar från 1,08 miljarder dollar ett år tidigare, och internationella nedströmsvinster sjönk till 317 miljoner dollar från 426 miljoner dollar.

VD Mike Wirth erkände de operativa utmaningarna och sa: “Detta kvartal levererade vi stark produktion och förbättrade vår globala prospekteringsportfölj men stod inför driftstopp och mjukare marginaler.”

Efter resultatrapporterna sjönk Chevrons aktie med 2,4 %, medan Exxons aktie också föll med 1,63 %.

Chevrons aktiekurs har sjunkit med cirka 4,5 % under det senaste året, medan Exxons aktie har ökat med 9 %.

Chevrons föreslagna förvärv av Hess för 53 miljarder dollar, vilket skulle ge det en 30-procentig andel i ett oljefält från Guyana som kontrolleras av Exxon, förblir avstannat på grund av ett skiljedomsanspråk som lämnats in av Exxon.

Detta förvärv kan potentiellt förbättra Chevrons uppströmsproduktion och marginaler när det väl är genomfört.

Sammantaget positionerar Exxons starka prestationer och strategiska rörelser det gynnsamt inom energisektorn, medan Chevrons utmaningar och pågående förvärvsinsatser erbjuder en blandad påse av möjligheter och risker för investerare.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.