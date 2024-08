Speljätten Nintendos nettovinst för första kvartalet minskar med 55 % när Switch-försäljningen minskar

Den japanska tv-spelsjätten Nintendo tillkännagav en betydande vinstminskning på 55 % för kvartalet april-juni 2024, främst på grund av fallande försäljning av både sina spelkonsoler och mjukvara, där Switch-försäljningen minskade avsevärt.

Under perioden sjönk Nintendos vinst till 80,95 miljarder yen (543 miljoner USD) från 181 miljarder yen ett år tidigare, medan kvartalsförsäljningen sjönk med 46,5 % till 246,6 miljarder yen (1,7 miljarder USD).

Nintendo Switch, nu inne på sitt åttonde år, har överträffat 140 miljoner sålda enheter globalt. Men som ofta händer med spelkonsoler när de åldras, börjar försäljningen minska.

Det senaste kvartalet rapporterade en kraftig minskning med 46 % jämfört med föregående år i Switch-försäljningen, från 3,9 miljoner enheter till bara 2,1 miljoner.

På samma sätt upplevde försäljningen av mjukvara också en anmärkningsvärd minskning med 41 %.

Trots framgångsrika lanseringar av spel som “Paper Mario: The Thousand-Year Door” och “Luigi’s Mansion 2 HD”, som sålde 1,76 miljoner respektive 1,19 miljoner enheter, kunde den totala mjukvaruförsäljningen inte matcha föregående års prestanda, sa Nintendo.

Hårdvaru- och mjukvaruförsäljningen under det första kvartalet förra räkenskapsåret drevs avsevärt av maj 2023-släppet av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, så jämfört med då minskade hårdvaruförsäljningen med 46,3 % och mjukvaruförsäljningen minskade med 41,3 % under året -på år.