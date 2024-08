Vinn gratis krypto: Top 3 Telegram minispel airdrops som du inte får missa

Telegram-minispel är det senaste fenomenet som har tagit kryptovalutasektorn med storm.

Dessa spel är Telegram “mini-appar”, som är online-applikationer designade för att köras i den populära meddelandeappen.

Spelare kan tjäna olika kryptovalutor som belöningar genom att utföra enkla uppgifter som att trycka, byta eller slutföra uppdrag som att logga in dagligen eller prenumerera på olika kanaler.

Spelen fungerar med hjälp av in-game ekonomier och decentraliserade applikationer (dApps) inom Open Network ( TON ) ekosystemet.

För att hoppa in behöver en användare bara skapa en TON-plånbok i Telegram-appen. Alla belöningar som samlas in från spelen kan överföras direkt till denna plånbok och lösas in via kryptobörser.

I den här artikeln tittar vi på några av de mest populära spelen som kryptogemenskapen är engagerad i i väntan på deras kommande airdrops.

Hamster Kombat

Detta är förmodligen det mest populära och snabbast växande minispelet i TONs ekosystem. Idén med spelet är enkel: Spelare kan trycka på skärmen för att bryta valutan i spelet, som sedan kan bytas ut mot spelets kommande HMSTR-token.

I Hamster Kombat hanterar spelarna ett simulerat kryptovalutautbyte med en Hamster som karaktärens maskot. Ju mer en spelare trycker på hamstern, desto fler mynt tjänar de. Dessutom har spelet olika uppgifter, dagliga inloggningsbelöningar och uppgraderingar som gör att mynt kan brytas automatiskt även när spelaren inte är online.

Spelet har ett referensschema för att generera ytterligare belöningar.

Det finns ett rankningssystem som spårar spelarna med flest mynt utvunna hittills. Dessa spelare kommer att ligga i framkant av den kommande HMSTR airdrop efter ett Token Generation Event (TGE). Ju fler tokens de tjänar i spelet, desto fler tokens kommer de att tjäna i vad Hamster Kombat kallar “den största airdrop” i kryptons historia.

Tokenen är för närvarande tillgänglig för handel före marknaden på OKX, Bybit, KuCoin och Bitget.

Tryck påSwap

Det här är ännu ett spel för att tjäna pengar som har dragit miljontals spelare från hela världen. Spelare trycker på sina skärmar eller utför enkla uppgifter för att tjäna TAPS-tokens.

Beroende på hur mycket de tappar kan användare klättra i graderna, tjäna fler mynt och slå andra användare från olika ligor. Spelare kan också låsa upp boosters och utföra vissa uppgifter för att maximera sina myntintäkter.

Det finns också ett hänvisningssystem som erbjuder bonusincitament för att bjuda in andra spelare.

TapSwap byggdes från början på Solana-blockkedjan men finns nu även på Telegram. Det finns också planer på en airdrop på TON blockchain. TAPS-tokens har för närvarande en tillgång på 1 miljard.

I skrivande stund har projektet även tilldelat 50 % av tokens till communitymedlemmar, 30 % för att låsas in i spelets skattkammare och resten för att öka likviditeten.

Catizen

Catizen är ett annat viralt minispel som innehåller bedårande katter och har samlat över 12 miljoner spelare sedan lanseringen. Spelare måste svepa för att kombinera katter för att öka deras nivå och värde.

Till skillnad från de tidigare nämnda spelen är detta inte en idealisk klicker och kräver att spelarna är uppmärksamma. Detta lite annorlunda tillvägagångssätt har gjort Catizen mer engagerande än andra spel.

Spelarna ansvarar för ett kattcafé, dit besökarna kommer och umgås med katterna. De belönar användare med spelets vKITTY-token, som kan användas för att köpa fler katter eller lösas in med TON-plånboken.

Spelet har redan över 550 000 betalda användare.

En kommande airdrop kommer att belöna spelare baserat på antalet vKITTY-tokens de har tjänat i spelet. Projektet planerar att tilldela 42% av tokens till samhället. Intressant nog har projektet tillkännagett en tilldelning på 0 % för laget, vilket är det enda i denna lista.

Spelet har också samarbetat med Ethereum lager 2-protokollet Mantle-nätverket. Pluto Vision Labs, studion bakom spelet, såg nyligen investeringar från Binance Labs.



Token är för närvarande tillgänglig för handel före marknaden på kryptobörserna Bybit och Bitget.

När kommer luftdropparna?

Hamster Kombats HMSTR airdrop var ursprungligen inställd på juli, men det har blivit försenat. Än så länge har inga nyhetsdatum meddelats.

TapSwap sa att det kommer att lansera sin TAPS airdrop någon gång under tredje kvartalet 2024. Hittills har inga tillkännagivanden gjorts.

Citizen hade en luftdropp i juli planerad för sina CATI-tokens, men det har försenats på grund av tekniska utmaningar som utvecklarna citerar.

Även om kryptogemenskapen inte har tagit emot dessa förseningar så ger de nya spelare en chans att ansluta sig till de miljontals spelare som redan är engagerade.

