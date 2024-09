Poodlana frodas när BTC, ETH och andra stora kryptovalutor återhämtar sig efter måndagens nedgångar

I efterdyningarna av en av de mest utmanande perioderna i kryptovalutans historia visar marknaden tecken på återhämtning.

På tisdagen noterade stora kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum betydande uppgångar, vilket återspeglar en bredare marknadsuppgång påverkad av globala börsrörelser drivna av geopolitiska och ekonomiska händelser.

Detta kommer när det nya meme-myntet Poodlana fortsätter att trotsa kryptoindustrins rådande dysterhet och samlade in över 5 miljoner dollar på mindre än tre veckor.

Denna imponerande prestation positionerar Poodlana som en av årets bäst presterande tokenförköp.

Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) ser betydande vinster

Bitcoins pris steg till 55 640 $, en ökning med 8% under de senaste 24 timmarna. Trots en minskning med 16,61% under den senaste veckan tillskrivs Bitcoins motståndskraft till starkt köpstöd på lägre nivåer och en övergripande förbättring av marknadssentimentet.

Ethereum upplevde en anmärkningsvärd ökning på 9% under de senaste 24 timmarna. Den är dock fortfarande nere med 24,51% den senaste veckan. Den handlades för 2 502,85 $ i skrivande stund.

Polkadot (DOT) såg också en betydande återhämtning, och dess pris steg med 10,64% under det senaste dygnet. Trots detta är det fortfarande 22,93% lägre än priset för en vecka sedan.

Solana (SOL) och Ripple (XRP) studsar tillbaka

Solanas pris ökade med 10,45% under de senaste 24 timmarna, vilket markerar en återhämtningstrend. Den är dock fortfarande ned med 23,15% den senaste veckan.

Samtidigt såg Ripple (XRP) en ökning med 6,61% under de senaste 24 timmarna, även om den fortfarande är nere med 15,27% under veckan. Ripples pågående juridiska strid med US Securities and Exchange Commission (SEC) fortsätter att skapa osäkerhet.

På liknande sätt upplevde Shiba Inu en betydande ökning med 13,16% under den senaste dagen, trots att den minskade med 17,80% under veckan.

Poodlanas tokenförköp frodas mitt i kryptomarknadens utmaningar

Poodlana, det nya meme-myntet, trotsar de rådande utmaningarna inom kryptoindustrin och samlar in betydande medel under sitt pågående tokenförköp.

På mindre än tre veckor har utvecklare framgångsrikt samlat in över 5 miljoner dollar, vilket positionerar Poodlana som en av årets bäst presterande tokenförköp.

Användare kan köpa Poodlana-tokens med hjälp av olika kryptovalutor och till och med den amerikanska dollarn. Bland de mest populära tokensen som används för betalning är Ether, Tether (USDT) och USD Coin (USDC).

Poodlana siktar på att bli nästa stora sensation i kryptoindustrin och strävar efter att replikera framgången för meme-mynt som Shiba Inu, Floki, Pepe och Doge.

Namnet Poodlana kombinerar “Poodle”, en älskad hundras i Japan, med “Solana”, en blockkedja som gynnas av meme-myntutvecklare.

Utvecklarna bygger på pudelns popularitet och riktar sig också mot lyxmarknaden. Poodlana har stämplat sig som Hermes av kryptoindustrin i sina marknadsföringsinsatser, med målsättningen att locka en high-end publik.

Poodlana-tokenförköpet sticker ut av två unika skäl. För det första är priset på en stadig ökning och nådde 0,0416 $ på tisdagen. I slutet av förköpet förväntas priset nå 0,0458 $, vilket ger tidiga köpare en betydande fördel.

För det andra kommer POODL-tokenen att börja handlas bara 60 minuter efter att förköpet avslutats, vilket gör att köpare snabbt kan börja sälja sina tokens.

Denna snabba övergång från förköp till handel är ett anmärkningsvärt inslag i Poodlanas tillvägagångssätt.

För mer information om POODL-tokenen, klicka här.