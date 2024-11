Finns det mer uppsida för guld och silver i beredskap?

Federal Reserve Bank of Dallas president Lorie Logan sa i måndags att hon ser fler räntesänkningar inför Feds policymöte i november.

“Om ekonomin utvecklas som jag för närvarande förväntar mig, kan en strategi att gradvis sänka styrräntan mot en mer normal eller neutral nivå hjälpa till att hantera riskerna och uppnå våra mål”, sa Logan i texten till ett tal som ska hållas inför Securities Industry and Financial Markets Association årsmöte i New York.

Guld och silver växer på optimism över amerikanska räntesänkningar eftersom mer uppsida i priserna förväntas under de kommande månaderna.

I skrivande stund låg guld på COMEX på 2 736,05 $ per ounce, en ökning med 0,2% från föregående stängning.

Kontraktet hade nått en rekordhög nivå på $2 755,30 per uns.

När det gäller silver var decemberkontraktet på COMEX på $33,875 per uns, en ökning med 2%. Kontraktet är nära en höjdpunkt på mer än 12 år.

USA:s ekonomi “stark och stabil”

Logan sa att den amerikanska ekonomin är “stark och stabil”, men “meningsfulla osäkerheter kvarstår i utsikterna” kring stigande risker för arbetsmarknaden.

Logan sa:

Fed “kommer att behöva förbli pigg och villig att justera om det är lämpligt.

Logans kommentarer kommer bland utbredda förväntningar om att Fed kommer att sänka räntorna med 25 punkter vid sitt möte i november.

Den amerikanska centralbanken sänkte räntan med 50 bps i september, vilket överraskade marknaden.

Marknaden förväntade sig ytterligare en räntesänkning på 50 bps i början av oktober, men en hetare inflation i USA och en motståndskraftig arbetsmarknad har fått handlare att skära ner på sina förväntningar.

Kina tillkännager sänkningar av låneräntorna

Kina tillkännagav något större än väntat sänkningar av både ettåriga och femåriga prime låneräntor.

Kitco News sa:

Ändå har kinesiska myndigheter misslyckats med att möta marknadens förväntningar när det gäller finanspolitisk stimulans.

“Investerare har levt på hoppet, men har bara lidit av besvikelse sedan förra månaden då det fanns försäkringar om att pengar skulle komma för att hjälpa till att stötta upp Kinas oroliga fastighetsmarknad”, citerades mäklaren SP Angel av Kitco News.

Kinas ekonomi är viktig för metallefterfrågan eftersom landet är en av de största konsumenterna av ädelmetaller och basmetaller.

Tekniska utsikter för ädelmetaller

Experter tror att guldpriserna har mer uppåtpotential eftersom alla slags amerikanska räntesänkningar sannolikt kommer att stödja känslorna på marknaden.

Lägre räntor drar ner lånekostnaden för allmänheten, samtidigt som likviditeten i ekonomin ökar.

Det gör det lättare för fler investeringar i råvaror.

Enligt Kitco.com förväntas guldpriserna bygga upp ett starkt motstånd mot $2 800 per uns.

Första motståndet ses vid $2 775,00 och sedan vid $2 800,00, sa Kitco i en rapport.

Support ses till $2 708,70 per uns.

För silver har den ädla metallen en stark övergripande teknisk fördel på kort sikt, sa Kitco.

Jim Wyckoff, analytiker på Kitco, sa i en rapport:

Silvertjurarnas nästa uppåtriktade prismål är stängningspriser över solid tekniskt motstånd på $37,50.

Motstånd för silverkontrakt ses till $34,75 per ounce, och sedan på $35 per ounce. Stöd för silver är $33,225 per uns.