Vitalik Buterin diskuterade nyligen Ethereums “The Splurge”-uppgradering, som han hävdar kommer att göra nätverket motståndskraftigt mot Quantum-datorhot.

I ett blogginlägg daterat 29 oktober diskuterade Buterin det omfattande arbete som fortfarande behövs för att uppnå detta mål, och förklarade att The Splurge-fasen kommer att fokusera på att förbättra Ethereums säkerhet, transaktionseffektivitet och kryptografiska motståndskraft.

I sitt inlägg påpekade Buterin att “kvantdatorer existerar inte ens” i en form som är kraftfull nog att utgöra ett verkligt hot mot blockchain-kryptering.

Enligt honom är nuvarande kvantdatorer som antingen tidiga prototyper eller enheter “inte verkliga” i sina möjligheter, och noterar att de ännu inte kan hantera meningsfulla beräkningar som skulle utgöra en risk för Ethereums säkerhet.

Buterin tillade att tidslinjen för när kvantberäkning skulle vara tillgänglig för massorna skulle komma “decennier” efter att “kraftfulla institutioner får en som kan knäcka elliptisk kurvkryptografi.”

Denna Splurge är en del av Ethereums flerfasiga färdplan, som inkluderar The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge och The Splurge, som alla syftar till att stärka olika delar av blockkedjan.

The Splurge har för avsikt att stabilisera slutspelstillståndet för Ethereum Virtual Machine (EVM), introducera “kontoabstraktion” och utforska “avancerad kryptografi” för att säkerställa långsiktig nätverkssäkerhet.

För att förbättra Ethereums kvantmotstånd kommer Spkurge-fasen gradvis att integrera kvantresistent kryptografi genom kontoabstraktion och avancerade kryptografiska primitiver, som zk-STARKs.

Andra taktiker inkluderar att lägga till stöd för kvantresistenta algoritmer, såsom hash-baserade kryptografiska tekniker, och tillåta flexibel kontosäkerhet, inklusive roterande kryptografiska nycklar.

Dessutom kan framtida framsteg som fullständigt homomorf kryptering (FHE) och obfuskering som inte kan skiljas – som beskrivs i Splurge – ytterligare stärka Ethereums försvar genom att möjliggöra säkra beräkningar utan att avslöja känslig data, vilket gör kvantattacker mer utmanande.

The Splurge kommer också att “optimera” Ethereums transaktionsavgiftsmodell genom ett koncept som Buterin uttrycker “flerdimensionell gas”.

Målet är att förbättra skalbarheten “samtidigt som riskerna minskar.”



Enligt Ethereums medgrundare syftar tillvägagångssättet mot att införa separata priser och gränser för separata resurser, vilket kan minska “värsta tänkbara” resursanvändning, och därigenom minska “behovet av att optimera prestanda för att stödja t.ex. STARKED hashbaserade binära träd.”

The Verge

Detta koncept är inte nytt; Buterin hade tidigare diskuterat det i ett annat blogginlägg, där han behandlade planerna för Ethereums “The Verge”-stadiet.

Under The Verge ligger fokus på att förbättra noddriften för att bli mer resurseffektiv.

En stor förändring som förväntas från denna fas är införandet av “statslös verifiering”, som skulle tillåta noder att validera block utan att kräva stora mängder lagring.

Denna uppgradering kan göra Ethereums nodoperationer mer tillgängliga och överkomliga, vilket potentiellt gör det möjligt för lättare enheter att utföra verifieringsuppgifter.

För att uppnå detta undersöker Ethereum-utvecklare användningen av STARK-baserade binära hashträd, som ger ett mer kvantbeständigt och skalbart alternativ men som också kräver mer resurser som beräkningskraft och minne.

Enligt Buterin kan implementering av flerdimensionella gasmodeller bidra till att minska resursbelastningen genom att tilldela specifika gaskostnader till olika resurstyper.

Gisslan

I ett blogginlägg den 21 oktober avslöjade Ethereums medgrundare detaljer om “Scourge”-fasen som kommer att ta itu med några nyckelfrågor som att minska centraliseringen av Ethereum Staking, vilket enligt Buterin kan leda till en högre risk för 51 % attacker och transaktionscensur.

För att ta itu med problemet föreslog Buterin en satsningsmodell i två nivåer: en nivå för “riskbärande” (slashbar) staking och en annan för “riskfri” (unslashable) staking.

Denna inställning syftar till att balansera belöningar och risker, vilket hjälper till att förhindra att några stora spelare får för mycket kontroll över nätverket.