“Stal” Taiwan verkligen den amerikanska chipindustrin som Trump hävdar?

I en nyligen genomförd intervju på The Joe Rogan Experience väckte den tidigare presidenten Donald Trump upp en kontroversiell debatt genom att hävda att Taiwan hade “stulit” USA:s halvledarindustri.

Trumps kommentarer återspeglar tidigare anklagelser han har framfört och hävdar att Taiwan har tagit kontroll över en teknologi som är avgörande för den amerikanska ekonomin.

Men experter hävdar att Taiwans dominans inom halvledartillverkning inte är resultatet av stöld utan snarare en innovativ affärsmodell och årtionden av investeringar.

När det amerikanska presidentvalet 2024 intensifieras, väcker fokus på Taiwans halvledarindustri – ledd av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – frågor om vad Trumps potentiella återgång till ämbetet kan betyda för den globala chipsektorn.

Trumps perspektiv: tullar och “skyddsavgifter”

Trumps kommentarer återspeglar hans oro över amerikansk tillit till Taiwans halvledarutgång.

Under intervjun kritiserade han CHIPS Act och antydde att amerikanska medel inte skulle användas för att gynna utländska företag som etablerar fabriker på hemmaplan.

Om han blev omvald föreslog Trump att tullar skulle införas på taiwanesiska chips, särskilt de från TSMC, som tillverkar chips för teknikjättar som Apple och Nvidia.

Han föreslog till och med att Taiwan skulle betala USA för sitt försvar, en uppfattning som Taiwans tjänstemän avfärdade som en ovälkommen “skyddsavgift”, enligt CNN .

TSMC-aktien sjönk med 4,3 % som svar, vilket belyser marknadens känslighet för geopolitiska spänningar.

Taiwans halvledarframgång

Experter motverkar Trumps anklagelser och betonar att Taiwans halvledarindustri uppstod genom förutseende och strategisk planering snarare än att “stjäla” amerikansk teknologi.

TSMC, som grundades av Morris Chang 1987, var en pionjär med en “rent gjuteri”-modell.

Istället för att designa sina chips fokuserade TSMC uteslutande på tillverkning åt andra företag – ett nytt tillvägagångssätt vid den tiden.

Detta gjorde det möjligt för TSMC att skala produktion, attrahera kunder över olika sektorer och bli en knutpunkt i den globala halvledarförsörjningskedjan.

“TSMC:s framgång härrör från fokus på tillverkningsexcellens och stordriftsfördelar, inte från att ta något från USA,” sa Christopher Miller, författare till Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , enligt CNN.

Detta tillverkningsfokuserade tillvägagångssätt, tillsammans med Taiwans ekosystem av skickliga ingenjörer, har gjort det till världens ledande leverantör av avancerade chips, som producerar över 90 % av den globala produktionen, enligt Semiconductor Industry Association.

Intels och Samsungs försök att replikera TSMC:s gjuterimodell understryker hur Taiwans halvledarökning var organisk, inte opportunistisk.

Varför amerikanska företag är beroende av TSMC

Trots Trumps kritik är amerikanska teknikjättar som Amazon, Microsoft och Google djupt beroende av TSMC:s avancerade tillverkning.

Hotet om en potentiell konflikt mellan Kina och Taiwan har ökat USA:s intresse för att minska detta beroende, vilket leder till initiativ som CHIPS-lagen, undertecknad av president Joe Biden 2022, som syftar till att öka amerikansk chipproduktion.

Att bygga en inhemsk tillverkningsbas för halvledartillverkning är dock ingen enkel uppgift; Intel och andra företag står inför höga kostnader, brist på arbetskraft och regulatoriska utmaningar i USA, vilket belyser komplexiteten i Trumps strävan att ta hem chiptillverkning.

För TSMC innebär det också utmaningar att expandera till USA.

Företaget bygger tre anläggningar i Arizona men har stött på förseningar kopplade till skillnader i arbetskultur och arbetslagar.

“TSMC måste anpassa sin verksamhet för att passa den lokala kulturen och arbetsmarknaden om det verkligen vill bli ett globalt företag”, säger tidigare TSMC FoU-direktör Konrad Young, till CNN .

USA-Taiwan chip dilemma

Om Trump skulle införa tullar på taiwanesiska halvledare, kan det komplicera leveranskedjor och höja kostnaderna inom hela tekniksektorn.

Citi-analytiker noterade att tarifferna skulle innebära omfattande revisioner, med tanke på den komplexa sammansättningen av chips i elektroniska enheter.

Historien tyder på att en handelstvist skulle kunna leda till repressalier från Kina, vilket framgick när Peking begränsade den amerikanska chiptillverkaren Microns tillgång till den kinesiska marknaden under tidigare spänningar.

Å andra sidan kan ett Trump-presidentskap gynna amerikanska chiptillverkare som Intel och Texas Instruments, vilket potentiellt kan omforma branschens konkurrenskraftiga landskap.

När USA brottas med att säkra sin chiptillförsel förblir Taiwans roll oumbärlig.

Trumps kommentarer understryker utmaningarna med att minska beroendet av utländska chiptillverkare samtidigt som man balanserar geopolitiska överväganden.

Samtidigt fortsätter TSMC:s inflytande i det globala tekniklandskapet att växa.

Men, som Konrad Young föreslår, kommer nyckeln till en framgångsrik expansion att ligga i samarbete snarare än konkurrens, vilket främjar en miljö där både amerikanska och taiwanesiska företag kan frodas för en hållbar halvledarframtid.

I den bredare debatten illustrerar Taiwans väg till halvledardominans en strategisk modell som rivaler försöker efterlikna snarare än ersätta.

Medan Trumps påståenden skapar rubriker är branschexperter överens: Taiwan stal inte Amerikas chipindustri – det byggde en som har blivit världens avundsjuka.