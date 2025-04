Klarna och StubHub har lagt på hyllan sina efterlängtade planer på att bli börsnoterade som en ny våg av marknadsvolatilitet som utlöstes av president Donald Trumps svepande tulltillkännagivande som sköljde genom de globala finansmarknaderna.

Enligt en CNBC-rapport som citerar en källa som är bekant med saken, skjuter företagen upp sina börsintroduktioner på grund av ökande osäkerhet och har inte satt en ny tidslinje för sina börsnoteringar.

Båda företagen hade lämnat in sina IPO-dokument till US Securities and Exchange Commission under de senaste veckorna och förberedde sig för offentliga noteringar på New York Stock Exchange.

Klarna, det svenska köp-nu-betala-senare-företaget, hade planerat att handla under ticker-symbolen KLAR, medan online-biljettplattformen StubHub skulle listas under tickern STUB.

Klarna pausar efterlängtad notering på 15 miljarder dollar

Copy link to section

Klarna hade förberett att lansera sin IPO-roadshow med investerare redan nästa vecka.

Företaget beslutade dock att stoppa förfarandet mitt i den bredare marknadsförsäljningen som utlöstes av rädsla för ett förnyat handelskrig.

Flytten kommer i ett avgörande ögonblick för Klarna, som har blivit en symbol för fintech-sektorns toppar och dalar.

Företaget värderades en gång till 46 miljarder dollar under toppen av investerarnas entusiasm 2021, men dess värdering sjönk till 6,7 miljarder dollar bara ett år senare.

Trots den dramatiska nedgången har Klarna nyligen rapporterat en återgång till lönsamhet.

År 2024 redovisade det en nettovinst på 21 miljoner dollar jämfört med en förlust på 244 miljoner dollar året innan.

Intäkterna steg med nästan 24% till 2,81 miljarder dollar. Klarna har expanderat aggressivt på den amerikanska marknaden och säkrat partnerskap med stora återförsäljare som Walmart, Apple och DoorDash.

En person som är bekant med Klarnas strategi sa att företaget inte är skyldigt att notera sig inom en specifik tidsram, vilket lämnar möjligheten till en försenad float öppen om marknadsförhållandena stabiliseras.

IPO-framgång ställs inför frågor efter CoreWeave-kamper

Copy link to section

StubHub har på samma sätt valt att pausa sina IPO-ambitioner.

Företagets beslut följer den steniga debuten av infrastrukturföretaget CoreWeave med artificiell intelligens, som blev det första riskstödda teknikföretaget att samla in över 1 miljard dollar i en amerikansk börsintroduktion sedan 2021.

Trots initial optimism sänkte CoreWeave sitt börsintroduktionspris och drabbades av kraftiga förluster i tidig handel, vilket förstärkte oron över marknadens aptit för tekniska noteringar.

Investerarnas sentiment fick ytterligare ett slag efter att Kina tillkännagav vedergällningstullar som svar på Trumps genomgripande åtgärder.

S&P 500 sjönk 4,7 % på fredagen, medan Europas Stoxx 600 föll över 5 %. Försäljningen visar på en växande oro hos investerarna över utsikterna till en fullskalig handelskonflikt.

Aktierna i Affirm, Klarnas USA-noterade konkurrent, har redan fallit över 45 % i år, vilket understryker den tuffa miljö som fintech-företag står inför.

Förseningen i Klarna och StubHubs börsintroduktioner är ett bakslag för riskkapitalinvesterare, som hade hoppats att en återhämtning av noteringar under Trump-administrationen skulle kunna återuppliva den kämpande tekniska exitmarknaden.