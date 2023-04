Los activos de inteligencia artificial han estado entre los de mejor desempeño en 2023. Este repunte se puede atribuir al sólido desempeño de ChatGPT y la opinión de que la IA afectará a la mayoría de las industrias, incluidas la atención médica y la educación.

El mismo desempeño ha ocurrido en la industria de las criptomonedas. Mientras que Bitcoin y Ethereum han aumentado 70% y 60%, respectivamente, los tokens de IA como SingularityNET (AGIX) y Fetch.ai (FET) han aumentado más de 800 % y 300 %, respectivamente. Del mismo modo, los proyectos de IA como AltSignals están cobrando impulso.

Históricamente, los inversores tienden a invertir en temas emergentes debido al Miedo a perderse algo (FOMO). Algunos de los temas anteriores en la industria de la criptografía fueron el metaverso, jugar para ganar y mover para ganar, entre otros.

¿Qué es SingularityAI y por qué ha dado el salto?

La industria de la IA está preparada para experimentar un gran crecimiento en los próximos años. Según PwC, la inteligencia artificial contribuirá con unos 15,7 billones de dólares a la economía mundial para 2030. Se espera que la mayoría de estas ganancias se produzcan en China y Estados Unidos.

Otro informe de Zion Research mostró que el mercado global de inteligencia artificial estaba valorado en más de $59 mil millones de dólares en junio de 2022. El informe estimó que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 39,7% para 2028.

Las industrias clave se verán afectadas por la IA. Por ejemplo, las personas utilizan la IA generativa para obtener respuestas complicadas. Algunas próximas plataformas de IA podrán escribir código informático complejo.

La mayoría de los productos de IA más conocidos ahora están centralizados. Por ejemplo, Microsoft controla su Bing AI mientras que Google controla a Bard.

SingularityNET tiene como objetivo cambiar esto mediante la creación de un ecosistema descentralizado de aplicaciones de IA que resuelven desafíos clave. Un buen ejemplo de una dApp en su ecosistema es Rejuve, que es una plataforma principal para la investigación de la longevidad.

Predicción de precios AGIX

AGIX es el token nativo para SingularityNET. Como se muestra a continuación, el precio de AGIX ha funcionado bien en los últimos meses ya que los inversores aumentaron su enfoque en la IA. Este rally se desvaneció recientemente cuando Bitcoin no logró moverse al nivel psicológico de $30,000 dólares. Lo más importante es que ha formado lo que parece un patrón de triángulo ascendente.

Por lo tanto, un movimiento por encima del lado superior del patrón triangular a $0,559 dólares indicará que los alcistas han prevalecido, lo que hará que su precio suba mucho más. El siguiente nivel clave a observar será de $0,70 dólares.

¿Qué es AltSignals?

También se espera que la industria financiera se vea afectada por la inteligencia artificial. De hecho, la industria de la asesoría financiera ya está siendo interrumpida por la IA. Por ejemplo, Morgan Stanley ahora está probando un chatbot impulsado por OpenAI.

Un área que está madura para la disrupción es el análisis y la predicción. Hoy en día, la mayoría de los comerciantes e inversores financieros se centran en realizar análisis manuales. Si bien existen bots, muchos de ellos funcionan con tecnologías tradicionales que no son eficientes.

AltSignals es una plataforma impulsada por IA que utiliza tecnologías avanzadas para generar predicciones casi precisas de acciones, criptomonedas y otros activos como forex. La plataforma utiliza tecnologías como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Estas tecnologías se combinan para crear una IA que puede vencer a los humanos. Su herramienta de aprendizaje por refuerzo ayudará a incorporar la gestión de riesgos.

AltSignals funciona con el token $ASI, cuyo objetivo principal es actuar como miembro del ecosistema. Sus otras características serán el gobierno de la comunidad, los torneos comerciales y la membresía del club AI.

Predicción de preventa de AltSignals

AltSignals está en proceso de recaudar capital a través de un proceso de preventa de tokens. Según el sitio web de AltSignals, la venta de Beta ya ha recaudado $429,675 dólares, lo que equivale al 89.52% del aumento de capital planificado. 1 token $ASI cuesta 0.0012 USDT.

A veces, invertir en la preventa de tokens puede ser muy rentable, ya que le permite salir con ganancias cuando ocurre un airdrop. Por ejemplo, las personas que compraron tokens AGIX y FET durante su preventa vieron crecer sus inversiones en más del 1000%.

Para ser claro. No todas las preventas de tokens suelen ser buenas inversiones. En el pasado, muchas personas han perdido fondos comprando estafas en línea. Por lo tanto, le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir en cualquier token criptográfico y en una preventa. Según el libro blanco de AltSignals, los desarrolladores planean incluir el token ASI en Uniswap en el segundo trimestre del año. A esto le seguirán las cotizaciones en otros intercambios y la mejora del AltAlgo actual a la capacidad de negociación automatizada.