La preventa de AltSignals está ganando terreno continuamente a medida que la inteligencia artificial (IA) domina las industrias tecnológica y criptográfica.

El participante de IA más reciente es la herramienta de identificación de imágenes de IA “Segment Anything” de Meta y se espera que estimule un enfoque adicional de IA, que es un punto de venta para otros proyectos de revestimiento de IA como AltSignals.

¿Por qué la IA “Segment Anything” es un gran impulso para AltSignals?

Con las ambiciones de metaverso de Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) en ruinas, recurrió a la IA para impulsar su próxima etapa de desarrollo. Esto solo demuestra que la IA está superando rápidamente a otras tecnologías, incluido el metaverso.

Si bien los nuevos proyectos de metaverso siguen siendo una sensación entre los jugadores, los proyectos de IA parecen robar el espectáculo cuando se trata de ganarse los corazones de la mayoría general.

Aunque el último proyecto de Meta llamado Segment Anything Model se centra en las imágenes, sigue siendo un gran indicador del creciente interés en la IA por parte de las grandes empresas tecnológicas. AltSignals se beneficiará enormemente de la exageración de la IA, ya que está trabajando en un algoritmo de IA que tomará el algoritmo de mejor rendimiento, incluido el indicador AltAlgo, y lo usará para crear un conjunto de productos de IA, uno de los cuales es ActualizeAI, que funciona con el Criptomoneda ASI.

La herramienta “Segment Anything” ayuda a los usuarios a identificar elementos específicos en una imagen con unos pocos clics. Aunque el proyecto todavía está en modo de demostración, Meta dice que Segment Anything ya puede tomar una foto e identificar individualmente los píxeles que componen todo en la imagen para que uno o más elementos puedan separarse del resto de la imagen.

¿Qué es AltSignals y por qué se está volviendo tan popular?

AltSignals proporciona señales comerciales e indicadores técnicos basados en algoritmos. Comenzó enviando señales de criptocomercio gratuitas antes de expandirse a Forex, CFD y acciones.

Actualmente, AltSignals proporciona a los clientes análisis técnicos y fundamentales del mercado. También ofrece sesiones de entrenamiento y ayuda a los clientes a operar. La plataforma ha estado operando un indicador técnico llamado AltAlgo Indicator para generar señales comerciales.

El indicador AltAlgo escanea el mercado financiero y alerta a los usuarios de AltSignals cuando se presenta una oportunidad comercial. El indicador utiliza múltiples estrategias comerciales e indicadores técnicos para brindar oportunidades ideales de compra y venta a los comerciantes.

AltSignals también está trabajando en un algoritmo de IA. El algoritmo tomará el algoritmo de mejor rendimiento, incluido el indicador AltAlgo, y lo usará para crear un conjunto de productos de IA, uno de los cuales es ActualizeAI impulsado por la criptomoneda ASI, que es un token basado en Ethereum. El token ASI se encuentra actualmente en la etapa de preventa BETA. Puedes participar en la preventa aquí.

AltSignals ha estado en funcionamiento desde 2017, pero su popularidad se disparó después de anunciar el proyecto AI.

¿Es el token AltSignals ASI una buena inversión?

La preventa de AltSignals se ha dividido en cinco etapas: BETA, Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3 y Etapa 4. Actualmente, la preventa se encuentra en la etapa BETA y se vende a $0.012 dólares. Se espera que el precio aumente con cada etapa, lo cual es una buena propuesta para los primeros inversores.

El ASI costará $0,015 dólares en la Etapa 1, $0,01875 dólares en la Etapa 2, $0,021 dólares en la Etapa 3 y $0,02274 dólares en la Etapa 4. Para cuando la preventa se acerque a la etapa final, el precio del ASI se habrá apreciado en un 89,5%.

Después de que finalice la preventa de AltSignals, se espera que el precio de ASI se base en la creciente popularidad de la IA y la cotización en los intercambios de cifrado. Según el documento técnico de AltSignals, se espera que el token ASI se incluya en CoinGecko, CoinMarketCap y Uniswap en el segundo trimestre de 2023.