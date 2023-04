“FMI”: el Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento económico mundial se mantendrá en torno al 3,0% durante los próximos cinco años, su previsión más débil a medio plazo desde 1990.

¿Por qué el FMI prevé un crecimiento más débil en el futuro?

La institución espera que los factores que pesaron en la economía global el año pasado persistan en el futuro. En su informe semestral de hoy, el fondo dijo:

Es probable que las políticas monetarias restrictivas para mitigar la inflación, las limitadas reservas fiscales, los elevados niveles de deuda, las subidas de los precios de las materias primas y la guerra de Rusia continúen en 2023 [y] ahora se superponen e interactúan con nuevas preocupaciones sobre la estabilidad financiera.

En 2023, el FMI espera que la economía de EE. UU. crezca solo un 1,6%, la zona euro un 0,8%, China un 5,2% y Rusia un 0,7%. El PIB del Reino Unido, pronostica, se contraerá un 0,3% este año.

S&P 500 está en verde el martes a pesar de las Perspectivas de la economía mundial del FMI.

Pronóstico del FMI para el crecimiento global en 2023

Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico mundial será del 2,8% en 2023 y del 3,0% el próximo año.

La nueva perspectiva para ambos años -que asume que la reciente crisis bancaria está contenida- está un 0,1% por debajo de sus estimaciones publicadas en enero. El informe dice:

Las tensiones en el sector financiero podrían amplificarse y el contagio podría arraigarse, debilitando la economía real a través de un fuerte deterioro de las condiciones de financiación y obligando a los bancos centrales a reconsiderar sus orientaciones políticas.

El FMI prevé que la inflación general mundial caiga al 7,0 % este año frente al 8,7 % en 2022 y que se tarde al menos hasta 2025 en volver a su nivel objetivo. La inflación subyacente, advirtió, podría tardar aún más en enfriarse.