Warren Buffett se ha ido a la caza de gangas ya que las acciones de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) están detrás del índice S&P 500 este año. El Oráculo de Omaha, de 92 años, aterrizó en Japón el martes por la mañana, donde permanecerá durante unos 3 días.

En su viaje, se reunirá con los jefes de las cinco sogo shoshas en las que invirtió por primera vez en 2020. En ese momento, compró acciones en Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni y Sumitomo. Estas son compañías comerciales gigantes que compran recursos naturales a nivel internacional y los envían a Japón, país con escasez de recursos.

Según CNBC, Buffett se reunirá con los líderes de estas empresas en orden alfabético. El objetivo es que entienda los negocios cuando decida si invertir en ellos. En un comunicado, dijo que estaba comprometido a invertir más en estas empresas.

Antes de su viaje a Japón, se informó que Berkshire Hathaway había contratado a Bank of America y Mizuho Securities para suscribir sus bonos dominados por el yen. La nueva venta de bonos se produce unos meses después de que la empresa recaudara 115.000 millones de yenes en bonos. Ahora tiene más de 1 billón de bonos japoneses.

Las inversiones de Warren Buffet en Japón han tenido buenos resultados desde que hizo su inversión en 2020. Como se muestra a continuación, las cinco acciones han subido más del 40% desde entonces.

Las acciones de Marubeni han subido un 120% desde 2020, mientras que las de Mitsui han subido más del 100%. Del mismo modo, las acciones de Itochu han subido un 80%, mientras que Sumitomo y Mitsui lo han hecho un 40% y un 60%, respectivamente.

Sin embargo, para Warren Buffett, un estadounidense, estas ganancias se han enfrentado al viento en contra de la debilidad del yen japonés. El yen japonés ha caído más de un 26% desde 2020. Esto significa que los rendimientos se han visto afectados por las conversiones de divisas.