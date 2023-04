El mercado de divisas no fue particularmente volátil en 2023. Por ejemplo, si uno observa el tipo de cambio EUR/USD, es solo un par de cientos de pips más alto que los niveles de principios de año. Lo mismo ocurre con otros pares, incluidos los del yen japonés, conocidos por su mayor volatilidad.

Una de las razones de ello es la transición al frente del Banco de Japón (BOJ). Un nuevo gobernador, Kazuo Ueda, está a cargo de la política monetaria.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Antes de su nombramiento, se especuló que el BOJ pondría fin a la política monetaria expansiva. Después de todo, difiere de todos los principales bancos centrales al mantener su programa de control de la curva de rendimiento, mientras que otros bancos centrales endurecen sus políticas.

Pero en lugar de señalar lo que creían los especuladores, Ueda hizo lo contrario. Reiteró el desafío de 25 años que enfrentó el BOJ para lograr la estabilidad de precios.

Asimismo, dijo que las tasas negativas llegaron para quedarse. Además, elogió las políticas de su predecesor. Haruhiko Kuroda dirigió el BOJ durante años y llevó la política monetaria a donde ningún otro banco central había llegado antes.

El exceso de ahorro crónico ejerce presión sobre el yen

El yen recibió una paliza recientemente ya que el nuevo jefe del banco central quiere mantener las tasas negativas y alentar una moneda más débil. Treinta años de políticas similares parecen no alterar la determinación del BOJ de lograr la estabilidad de precios.

Uno no podía dejar de preguntarse por qué el BOJ llega a tales extremos en su política monetaria. La respuesta es el exceso de ahorro crónico.

El ahorro privado en Japón es excepcionalmente alto, alrededor del 29% del PIB entre 2010 y 2019. Por lo tanto, alcanzar niveles de inflación acordes con la estabilidad de precios ha sido un desafío, ya que simplemente no se gastó el dinero.

A menos y hasta que eso cambie, el exceso de ahorro ejercerá presión sobre el yen japonés porque el BOJ actuará para contrarrestar los efectos adversos del exceso de ahorro. Esto significa una moneda más débil, por lo que es probable que el yen permanezca bajo presión a pesar del cambio de Gobernador.