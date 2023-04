La mayor noticia de Ethereum en 2023 está a punto de llegar, ya que la criptomoneda da la bienvenida a su muy esperada actualización de Shanghái hoy, 12 de abril de 2023.

Da la casualidad de que el mercado no está seguro de cuánto impacto tendrá la habilitación de retiros de ETH apostado en el precio de Ether. Sin embargo, la última simulación de la firma de análisis en cadena Glassnode apunta a una venta potencial de hasta $ 300 millones de dólares después de la actualización.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La plataforma compartió las ideas en un informe publicado el martes por la noche cuando la cuenta regresiva para Shanghái llegó a menos de 24 horas.

Precio de Ethereum y Shanghái: presión de venta por valor de 300 millones de dólares

Según Glassnode, la presión de venta sobre Ethereum se debe a los enormes volúmenes de recompensas acumuladas del grupo de apuestas que se cobran.

“Después de examinar las diferentes cohortes acumuladas y sus motivaciones para vender su ETH no estacado, estimamos un total de 170k ETH destinados a ser vendidos después de la actualización de Shanghai.”

Todos los ETH apostados tienen un precio de depósito promedio de $2136 dólares, lo que brinda a los depositantes 13% en pérdidas no realizadas cuando se compara con el precio al contado actual de Ethereum. Sin embargo, el precio realizado para todo el suministro de ETH es de $1403 dólares, lo que significa que hay una ganancia no realizada del 36% en toda la red.

Definitivamente espere algunas ventas, y los datos en cadena sugieren que esto sucederá.

Según Glassnode, se venderán alrededor de 100 000 ETH, o aproximadamente USD 190 millones después de que comiencen los retiros. Sin embargo, solo se retirarán 70 000 ETH por un valor aproximado de USD 133 millones, agregaron los investigadores.

“Proyectamos que sólo 100k ETH ($190M) del total de recompensas acumuladas serán retiradas y vendidas. Además, esperamos que salgan el doble de validadores, pero solo se liberará una cantidad limitada de participación al día. Creemos que sólo una fracción de esa cantidad, alrededor de 70k ETH ($ 133M), se convertirá realmente en líquido.”

Precio de Ethereum y Shanghái: Experto en impacto esperado

Una estimación de la cantidad total de validadores ETH apostados que probablemente se retirará inmediatamente después de Shanghái incluye el valor acumulado para 1229 validadores que han señalado la intención de salir. Otros 214 validadores cortados también saldrán involuntariamente, según muestran los datos en cadena.

En este caso, se podrían vender 46.176 ETH por valor de unos 85,7 millones de dólares inmediatamente después de que se active la actualización.

A pesar de la presión de venta declarada, Glassnode dice que retirar la cantidad máxima de recompensas de ETH probablemente tendrá ” un impacto aceptable en el precio “. También es notable que todo el Ether apostado no se puede retirar de una vez, como señaló Glassnode en su informe, con esto hasta la cola de salida de prueba de participación de Ethereum.

Katie Evans, experta en DeFi de Swarm, dijo en comentarios compartidos con Invezz que, aunque la actualización de Shanghái puede mostrar “cierta inestabilidad en el precio del éter”, la perspectiva general es que es poco probable que esto cambie la confianza de los inversores en gran medida.

Al señalar que el estado de ánimo de los inversores en torno a las criptomonedas es ” cada vez más optimista “, agregó Evans.

“Si bien es cierto que ahora es probable que se retire una cantidad considerable de ETH bloqueados, la oferta de rendimiento sigue en pie para el mercado y sigue siendo una opción atractiva para los inversores que buscan diversificar sus flujos de ingresos. Apostar ETH podría incluso convertirse en una oportunidad de inversión más atractiva ahora que los tokens pueden retirarse de los nodos validadores en lugar de quedar bloqueados indefinidamente.”

Sobre lo que sucede inmediatamente después de la actualización, el analista señaló:

“Es probable que veamos cierta volatilidad en los próximos días y semanas mientras el mercado se adapta a las nuevas funciones que permiten las retiradas, pero esto palidecerá en comparación con los movimientos más generales del mercado, que siguen siendo sensibles a las noticias macroeconómicas.”