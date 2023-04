Pi Network ha desvelado a los ganadores de su hackathon Q1

Pi Network, un actor líder en la industria de la criptografía, dio a conocer la lista del hackathon del primer trimestre que tuvo lugar entre el 1 de enero y el 5 de marzo. El exitoso hackathon tuvo más de 360 entradas oficiales y más de 6700 participantes de todo el mundo.

Los ganadores de este hackatón fueron desarrolladores de diversas industrias. Polls for Pi es una dApp de encuestas que hace posible que los miembros de la comunidad participen en las encuestas. En un comunicado, el equipo de Pi acreditó al equipo por crear una dApp simple y fácil de usar para la comunidad.

El otro ganador del hackathon es Coinscro, un sistema de depósito en garantía y una plataforma de resolución de disputas. Los desarrolladores esperan que esta plataforma ayude a generar confianza en las transacciones entre pares en la red. Piketplace y Connect Social fueron los otros proyectos que ganaron durante el hackathon. En un comunicado, el fundador y jefe de producto de Pi Network dijo:

“El equipo del Pi Core se sintió alentado no sólo por los cientos de proyectos presentados -incluidas aplicaciones para redes sociales, mercados, exploradores de bloques, juegos y mucho más- sino también por las decenas de miles de Pioneros que ayudaron a revisar todas y cada una de las propuestas. Este hackathon fue un buen recordatorio de lo que sabemos que es cierto: la construcción del ecosistema Pi requerirá la participación de toda la comunidad.”

Pi Network es un proyecto de cadena de bloques muy popular que espera resolver los mayores desafíos en la industria de la criptografía. Por ejemplo, hace posible que cualquier persona con un teléfono inteligente extraiga Pi Coin. Esta moneda es la que se utilizará para manejar transacciones en el ecosistema Pi.

Sin embargo, por ahora, los titulares de Pi Coin no pueden cambiarlas por monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, como escribí aquí. Los desarrolladores dicen que esto se debe a que actualmente se encuentra en una red principal cerrada y que la moneda se incluirá en los intercambios en un futuro próximo.

A principios de este año, varios intercambios, incluido Huobi, tomaron la controvertida decisión de incluir los derivados de Pi Coin, una medida que fue criticada por los desarrolladores.