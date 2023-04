Bitrue Coin (BTR) cae después de un ataque mortal a Bitrue

En lo que parece ser un hack de Bitrue bien orquestado, el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur perdió 23 millones de dólares en criptomonedas el día de hoy.

El hack se ha sumado a los problemas de Bitrue Coin (BTR), que ha estado en una racha bajista desde principios de abril. El token ha caído alrededor de un 19% en las últimas dos semanas.

Tokens robados en el hackeo de Bitrue

Los piratas informáticos se llevaron tokens ETH, QNT, GALA, SHIB, HOT y MATIC por un valor aproximado de $23 millones de dólares según el valor de mercado en el momento del ataque.

Bitrue confirmó el hackeo en un tuit que decía:

“Hemos identificado un breve exploit en una de nuestras hot wallets a las 07:18 (UTC) del 14 de abril de 2023. Pudimos abordar este asunto rápidamente y evitamos una mayor explotación de fondos… Los atacantes pudieron retirar activos por un valor aproximado de 23 millones de USD en las siguientes monedas: ETH, QNT, GALA, SHIB, HOT y MATIC”.

El equipo del intercambio también agregó que estaba investigando el asunto. También dijo que la billetera criptográfica afectada contenía “menos del 5%” de las reservas totales de activos criptográficos del intercambio y que las otras billeteras no estaban comprometidas. Esto, por lo tanto, significa que los piratas informáticos solo robaron los fondos del intercambio pero no manipularon los fondos de los clientes, lo cual es algo positivo para los clientes de Bitrue.

Bitrue suspende temporalmente los retiros

Tras el hackeo, Bitrue ha anunciado que ha suspendido temporalmente todos los retiros del intercambio. Se espera que reanude los retiros el 18 de abril, que es dentro de cuatro días.

En el comunicado que anunciaba la pausa de retiro temporal, el intercambio continuó afirmando que “todos los usuarios identificados que se vean afectados por este incidente serán compensados en su totalidad”.

En promedio, Bitrue ve un promedio de $1 mil millones de dólares en transacciones según los datos de Coingecko, lo que significa que se encuentra entre los principales intercambios de cifrado.