VF Corp (NYSE: VFC) ha tenido una tendencia a la baja desde el comienzo del nuevo año, pero un analista de Goldman Sachs está convencido de que podría recuperar gran parte de su pérdida reciente en los próximos meses.

Las acciones de VF Corp tienen una ventaja de $27 por acción

Brooke Roach elevó dos veces la calificación de la empresa de ropa esta mañana a “comprar” y dijo que sus acciones podrían volver a subir hasta los 27 dólares, una ventaja de casi el 25% con respecto a su cierre anterior.

La analista citó los controles de costos y la gestión mejorada del inventario para su visión alcista sobre las acciones de VF Corp.

La trayectoria de ingresos y ganancias de VF Corp ha tenido un desempeño inferior al del mercado, pero creemos que las acciones se acercan a un punto de inflexión con el balance de catalizadores para las acciones ahora ponderado al alza.

La noticia del mercado de valores llega un mes antes de que la empresa de indumentaria y calzado informe sus resultados trimestrales. El consenso es que gane 14 centavos por acción frente a los 45 centavos por acción de hace un año.

Las acciones de VF Corp se beneficiarán de China

VF Corp se compromete a reducir su deuda, lo que también podría ser un factor favorable para el precio de sus acciones. Roach espera que la empresa con sede en Denver se beneficie a medida que China continúa volviendo a estar en línea también. Su nota de investigación dice:

De cara al futuro, creemos que las iniciativas estratégicas ahora implementadas para mejorar la ejecución generarán un rendimiento superior relativo en la acción.

VF Corp actualmente opera bajo el CEO interino Benno Dorer y el analista de Goldman Sachs confía en que la empresa tiene un grupo de candidatos de buena reputación para ocupar ese puesto de forma permanente.

La innovación de producción, particularmente en “Vans”, fue una de las razones por las que se muestra positiva con respecto a las acciones de VF Corp.