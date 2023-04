Apple Inc (NASDAQ: AAPL) ha subido un 3,0% hoy tras un informe de Bloomberg de que sus inversiones en India ya han comenzado a dar sus frutos.

Jim Cramer reacciona al informe

El gigante tecnológico ahora fabrica alrededor del 7,0% de sus iPhones en “Bharat” frente a solo el 1,0% en 2021. El año pasado, Apple produjo más de $7.0 mil millones de dólares en sus teléfonos inteligentes insignia en India, agregó dicho informe.

En reacción a los datos, el famoso inversor Jim Cramer elogió a la empresa que cotiza en Nasdaq por su compromiso de fabricar más iPhones en India y expandir su huella en un mercado clave para los teléfonos inteligentes.

Esa oportunidad, agregó, lo hizo estar “muy emocionado” por las acciones de Apple que ya han subido más del 30% en el año. Cambiarse a India también sirve para proteger a la compañía de quedar atrapada en medio de la escalada de tensiones entre EE.UU. y China.

Las acciones de Apple tienen una ventaja de $188 dólares

También el jueves, la analista de Credit Suisse, Shannon Cross, recomendó comprar acciones de Apple citando una fuerte demanda de iPhone y elevó su precio objetivo a $188 dólares, aproximadamente un 15% de ventaja desde aquí.

Cross espera que el fabricante de iPhone informe $93,27 mil millones de dólares en ingresos para su trimestre actual con $1,45 dólares por acción de ganancias. Ella también lo ve aumentando los dividendos en aproximadamente un 5,0% y autorizando otros $90 mil millones de dólares en la recompra de acciones.

A principios de esta semana, se informó que Apple Inc estaba considerando usar un botón lateral físico en el iPhone 15 que está programado para lanzarse más adelante este año y no depender tanto de la tecnología táctil de Cirrus Logic como se esperaba anteriormente.