El índice Euro Stoxx 50 ha subido al nivel más alto desde 2007 a medida que los inversores vuelven a la renta variable europea. El índice saltó a un máximo de 4.376€, lo que elevó las ganancias del año hasta la fecha al 14%. Ha superado a sus pares globales como el Nasdaq 100, el S&P 500 y el Dow Jones.

Acciones europeas con mejor rendimiento

El índice Euro Stoxx 50 ha subido a medida que aumentaba la confianza en los mercados europeos. También vale la pena señalar que el tipo de cambio EUR/USD ha aumentado más de un 15% desde el nivel más bajo en 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Este repunte se produjo cuando la economía europea se desempeñó mejor de lo esperado. A fines de 2022, la opinión general entre los inversores era que el bloque atravesaría una profunda recesión a medida que subieran los precios de la energía. Esto no fue así ya que los precios del gas natural cayeron al punto más bajo desde 2021.

La mayoría de los constituyentes de Stoxx han estado en verde este año. Hermes, la gigante empresa de artículos de lujo, ha visto aumentar sus acciones en un 34% este año. A la compañía le ha ido bien ya que la demanda de estos productos aumentó en China.

LVMH, la empresa matriz de Tiffany, Dior, Fendi y Givenchy, ha visto subir sus acciones un 28% este año. Como escribí en este artículo, los ingresos y la rentabilidad de la empresa se dispararon en el primer trimestre. Este crecimiento ha llevado el valor neto de Bernard Arnaut a más de $212 mil millones de dólares.

https://www.youtube.com/watch?v=hyz4ax_-0JQu0026amp;pp=ygUMbHZtaCByZXZlbnVl

El precio de las acciones de Stellantis se ha disparado un 28% a medida que aumenta la demanda de sus vehículos. Otros de los mejores en el índice Stoxx 50 son Adidas, Bayer, L’Oreal e Inditex. Las acciones de Bayer han subido a medida que la empresa continúa con su recuperación. Por otro lado, Adidas ha dado un salto a pesar de su reciente crisis con Kanye West.

El único índice Stoxx en números rojos este año es Vonovia, el gigante inmobiliario alemán. Sus acciones han caído más de un 12%. Los otros principales rezagados en el índice son TotalEnergies, EssilorLuxottica, KONE e ING.

Análisis técnico del Euro Stoxx 50

Gráfico Stoxx de TradingView

El gráfico diario muestra que el índice Stoxx 50 ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. A medida que subía, el índice convirtió la resistencia de 4.323€ en un soporte. Este fue el nivel más alto el 6 de marzo de este año.

El índice está respaldado por los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 50 días. Además, el oscilador estocástico se ha movido por encima del nivel de sobrecompra. Por lo tanto, es probable que el índice continúe aumentando a medida que los compradores apuntan al próximo nivel psicológico en 4500€.