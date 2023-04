El banco multinacional francés, Societe Generale, ha lanzado su propia moneda estable vinculada a Europa llamada “EURon” en la cadena de bloques Ethereum. La noticia hizo que el precio de las acciones de Societe Generale subiera brevemente antes de caer por debajo del precio de cierre de ayer.

La moneda estable es la primera emitida por el banco, que es uno de los bancos de inversión líderes en Francia.

¿Cómo funcionará la Societe Generale EURon?

El EURon está vinculado al euro en una proporción de 1:1; lo que significa que el valor de un EURon será igual al de un Euro. Además, cada vez que se acuña (crea) una nueva moneda estable EURon, se colocará una cantidad equivalente de euros en una cuenta protegida para respaldar la moneda estable.

Las reservas de euros asegurarán que la moneda estable mantenga su euro-peg.

La moneda estable se ejecutará en Ethereum, los contratos inteligentes de cadena de bloques de Ethereum garantizan que la moneda estable sea estable y segura.

Societe Generale planea utilizar EURon para facilitar las transacciones transfronterizas, permitiendo a los clientes transferir euros de manera rápida y eficiente a través de las fronteras. Además, el banco también planea aprovechar la tecnología blockchain subyacente de EURon para mejorar la eficiencia de sus servicios financieros normales.

La creciente popularidad de las monedas estables

Las monedas estables se han vuelto cada vez más populares en el espacio criptográfico debido a su estabilidad de precios, que se mantiene al estar vinculada a un activo subyacente, como el oro o el dólar estadounidense. Se han convertido en alternativas predominantes a las criptomonedas tradicionales, que son conocidas por su alta volatilidad de precios.

Con el lanzamiento de EURon, Societe Generale se ha unido a la creciente lista de instituciones financieras que han adoptado las monedas estables para realizar pagos transfronterizos más rápidos y eficientes.

Además, el lanzamiento de una moneda estable por parte de Societe Generale marca un paso importante hacia la adopción de la tecnología blockchain por parte de las instituciones financieras tradicionales. Es probable que veamos más instituciones abrazar el poder de la tecnología blockchain a medida que continúan reconociendo los beneficios que ofrece la misma.