Durante mucho tiempo he sido un escéptico de GameFi, la intersección de blockchain y los juegos. El sector despegó durante la pandemia, cuando juegos como Axie Infinity explotaron en popularidad.

El único problema es que los jugadores huyeron del espacio una vez que los tokens que ganaron por jugar cayeron en valor, ya que las criptomonedas se vendieron agresivamente y muchas de esas criptomonedas cayeron un 90% o más. Esto ha llevado a cuestionar la sostenibilidad del modelo. Si los tokens bajan de precio, ¿por qué los jugadores continuarían jugando?

También está la cuestión de si una cadena de bloques es necesaria. ¿Por qué no simplemente crear un juego regular?

Para evaluar cómo se sienten las personas dentro de la industria y qué piensan sobre todos estos obstáculos, entrevisté a Tatsuya Kohrogi, director de estrategia de DEA, los creadores detrás de la plataforma de juegos web3, PlayMining.

Invezz (IZ): En resumen, ¿puede explicar por qué necesita una cadena de bloques para PlayMining, en lugar de centrarse solo en crear un producto de juego?

Tatsuya Kohrogi (TK): Blockchain es lo que permite el aspecto Play-to-Earn (P2E) de nuestros juegos, lo que permite a las personas ganar DEAPcoin simplemente jugando. Al tener un ecosistema de fichas de criptomonedas, podemos crear aplicaciones que interactúan con este ecosistema de muchas maneras. También se relaciona con nuestro mercado PlayMining NFT. Blockchain es lo que garantiza que los NFT que compran nuestros usuarios tengan un valor intrínseco. Además, muchos de los NFT disponibles para comprar en el mercado de PlayMining NFT también están imbuidos de contratos inteligentes de blockchain que les permiten agregar utilidad a los juegos de PlayMining. Por ejemplo, vendemos NFT de tierras de cultivo que se pueden usar en nuestro juego Lucky Farmer para brindarles a los jugadores acceso a cultivos especiales, aumentar las probabilidades de ganar y también aumentar la cantidad de tokens DEP que pueden ganar cuando obtienen ciertas combinaciones.

En cuanto a por qué elegimos hacer de PlayMining una plataforma de juegos P2E en lugar de una plataforma de juegos normal: creemos firmemente en crear un bien social a través de nuestros juegos. No queremos simplemente vender juegos a las personas, queremos ofrecer productos de entretenimiento que enriquezcan sus vidas. Si bien cualquiera puede jugar un juego P2E y ganar tokens, el género de juegos realmente ha despegado en el sudeste asiático, una región en la que el salario mensual promedio es comparativamente bastante bajo. Podemos ayudar a las personas a obtener ingresos complementarios de una manera no laboriosa, algo que los juegos que no son de cadena de bloques no pueden hacer. ¡Algunos de nuestros jugadores incluso ganan un ingreso de tiempo completo simplemente jugando juegos de PlayMining! Y como se puede ver en nuestra colaboración con TEPCO, las recompensas también pueden ser una excelente manera de incentivar otras acciones que contribuyan al bien social en el mundo real. Siempre estamos buscando nuevas formas de crear un bien social a través de nuestra plataforma de entretenimiento, y tener un ecosistema de recompensas impulsado por blockchain es una gran herramienta que podemos usar para lograr nuestros objetivos.

IZ: El punto de venta único aquí es que los jugadores reciben tokens cuando realizan tareas sociales, como inspeccionar la infraestructura física en sus ciudades. Esto suena genial en teoría, pero ¿cómo funciona la economía? ¿De dónde vienen los tokens y el dinero para pagar a estos usuarios?

TK: El dinero para pagar a los usuarios proviene de múltiples flujos de ingresos: valor experiencial pagado en el juego, ventas de artículos digitales, ventas de NFT, ingresos por resolver problemas que enfrentan las corporaciones, estudios de juegos de terceros que usan nuestra plataforma, ingresos por publicidad, etc.

Los juegos lanzados en la plataforma PlayMining pueden hacer uso de nuestra economía de tokens DEAPcoin y el mercado PlayMining NFT. Los jugadores pueden ganar DEP a través del juego y los NFT se pueden comprar con DEP o moneda de curso legal. DEP también se puede negociar en intercambios criptográficos populares, incluidos OKX, Gate.io, Uniswap, Bitmart y Bitrue. En resumen, los tokens provienen del ecosistema DEAPcoin que hemos integrado en nuestra plataforma PlayMining, que se fortalece a través de un alto volumen de ventas de NFT.

IZ: Si bien todas las criptomonedas tuvieron problemas, los juegos P2E estuvieron entre los más afectados durante el último año. La caída de los precios de los tokens significó que desapareció el incentivo para jugar, lo que llevó a muchos a declarar que el modelo P2E era insostenible. ¿Qué te hace pensar que esto puede cambiar en el futuro?

TK: Solo monetizar a los jugadores de un modelo de negocio de juegos tradicional no es lo suficientemente bueno para los juegos web3. Hemos existido durante cinco años y este es nuestro segundo mercado bajista, pero hemos aprendido que la clave para un ecosistema sostenible es la diversificación de los canales de monetización que son exclusivos de los juegos de cadena de bloques. Todavía estamos muy temprano en los juegos de blockchain, y creo que el mercado se apresura a tomar una postura sobre lo que funciona y lo que no.

Para adoptar una postura clara, creo firmemente que vincular los incentivos simbólicos y los juegos con la resolución de problemas del mundo real es esencial para la sociedad y una gran oportunidad para la creación de valor.

Un ejemplo de diversificación en la creación de valor es tener fuentes de ingresos tanto de B2C como de B2B. En DEA estamos tratando de revolucionar la forma en que las personas viven y juegan creando nuevas formas de entretenimiento. Estamos viendo que GameFi-For-Good es popular entre nuestra comunidad, donde los inversores y los jugadores pueden empoderar a otros prestando sus NFT. Esta experiencia por sí sola se ha convertido en una nueva forma de contribución social a diversas comunidades y lo vemos como un ejemplo temprano de cómo los juegos web3 pueden hacer el bien de maneras que los juegos tradicionales no pudieron.

Nuestros socios estratégicos también se expanden a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, estudios de juegos y gremios de juegos. Vemos infinitas oportunidades donde la gamificación se puede aplicar a los problemas del mundo real que enfrentan estas organizaciones.

Muchos jugadores y desarrolladores de juegos existentes tienen una idea preconcebida de cómo deberían ser los juegos. Pero me gustaría alentar a los creadores de juegos de blockchain a pensar fuera de la caja: ¿qué experiencias de entretenimiento podemos crear que sean exclusivas de los juegos de blockchain?

En DEA creemos que GameFi actuará como un puente entre las acciones que realizamos en el mundo digital y el mundo real.

IZ: DEAPcoin está un 97% por debajo de su máximo histórico. ¿Cómo ha afectado esto a la popularidad del juego? ¿Ha visto el juego a los usuarios alinearse con la industria en general?

TK: La popularidad de nuestros juegos no se ha visto afectada. Hemos lanzado cinco juegos en la plataforma PlayMining y hemos visto un aumento en las ventas de NFT a medida que el precio del token se ha vuelto más barato, porque permitió a los nuevos usuarios adquirir NFT a un precio más barato.

IZ: DEAPcoin ha bajado un 25% desde el anuncio de un programa de recompra para “ aumentar de forma sostenible el valor del token “. ¿Se seguirán utilizando los fondos para impulsar la demanda del token en medio de la caída de su precio? ¿Le preocupa que los usuarios abandonen el juego si el token continúa cayendo?

TK: El programa de recompra es un mecanismo que se implementa todos los meses, por lo que planeamos continuar recomprando tokens del mercado.

La macroeconomía no es favorable ahora y nuestro plan de acción para una economía más diversificada se ha puesto en marcha recientemente. Creemos que la estabilidad de los precios de los tokens y el crecimiento gradual son dos factores importantes para generar confianza en los usuarios y devolver valor. Por lo tanto, es una de nuestras prioridades comerciales estabilizar la economía y seguir implementando los planes comerciales mencionados anteriormente.

Con respecto a la preocupación por la retención de usuarios, nos aseguramos de brindar valor de varias maneras además de los aumentos de precios simbólicos, como la creación conjunta de juegos y contenido de propiedad intelectual, el pago de regalías del creador, el lanzamiento de nuevos juegos y los servicios x-and-earn. Por lo tanto, nos centramos en lo que podemos controlar y vemos estos mínimos del mercado como una oportunidad para incorporar nuevos usuarios a nuestro ecosistema con el apoyo de los miembros existentes de nuestra comunidad.