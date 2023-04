Los precios de las criptomonedas han estado al límite en las últimas semanas a medida que se desvaneció el impulso reciente. Bitcoin ya se ha movido a una zona de corrección al caer más del 10% desde su punto más alto este mes, mientras que la capitalización total del mercado de las criptomonedas se ha reducido en alrededor de $200 mil millones de dólares a $1,1 billones de dólares.

Evento de Consensus por delante

Las mayores noticias sobre criptomonedas esta semana será el evento Consensus, que se llevará a cabo en Texas. Visto como el Davos de las criptomonedas, el evento reúne a legisladores y defensores de las criptomonedas de todo el mundo.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Consensus no es un evento barato, con boletos para asistencia virtual a partir de $99 dólares. El boleto de pase básico de dos días cuesta $1,799 dólares mientras que el pase profesional cuesta $2,399 dólares. El boleto más caro, el pase Piranha, cuesta $9,000 dólares.

Miles de defensores de las criptomonedas asistirán al evento, patrocinado por quién es quién en la industria de las criptomonedas. Los principales patrocinadores son Filecoin, Tron, Hedera Hashgraph y Stellar. Otros patrocinadores principales son Algorand, Polkadot, Digital Currency Group y Near Protocol.

Varias compañías están preparadas para hacer grandes anuncios durante el evento Consensus. Por ejemplo, como escribí durante el fin de semana, los desarrolladores de RIF están listos para anunciar varias integraciones a la red principal. Near Protocol también anunció que se asociaría con Cosmose AI.

Se silenciará el impacto en los precios de las criptomonedas

Si bien Consensus es un gran problema, la realidad es que el impacto del evento en los precios de las criptomonedas será silenciado. Esto es diferente al pasado cuando los precios de las monedas digitales se mantuvieron volátiles durante el evento.

Una razón probable es que aún no obtendremos ninguna claridad regulatoria importante durante el evento. Algunos de los principales legisladores que asistirán al evento son Christy Goldsmith de la CFTC, el representante Patrick McHenry y la senadora Cynthia Lummiss.

Otros oradores destacados durante el evento Consensus son Jenny Johnson, directora ejecutiva de Franklin Templeton, el administrador de activos con más de $1,53 billones de dólares en activos bajo administración (AUM), y Daniel Alegre de Yugaa Labs.

Sospecho que no habrá noticias criptográficas más amplias del evento. En cambio, es probable que las cadenas de bloques hagan anuncios sobre actualizaciones y posibles asociaciones.

Los catalizadores clave para las criptomonedas esta semana estarán en la política monetaria, donde los comerciantes evaluarán las próximas acciones de la Reserva Federal.