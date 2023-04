El dominio global del dólar estadounidense está en el centro de atención hoy después de que un informe de Bloomberg confirmara que otros 19 países quieren unirse a los “BRICS”.

BRICS discutirá expansión en junio

La noticia llega antes de la cumbre anual del grupo el 2 y 3 de junio en Sudáfrica. Según Anil Sooklal, el embajador sudafricano ante el grupo:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Lo que se discutirá es la expansión de BRICS y las modalidades de cómo sucederá esto. Recibimos solicitudes para unirnos todos los días.

También confirmó que seis países solicitaron informalmente unirse al grupo, mientras que los trece restantes presentaron una solicitud formal de inclusión.

En comparación con su máximo del año hasta la fecha el mes pasado, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha bajado más del 4,0% al momento de la escritura.

BRICS ha superado al G7 en PIB

BRICS había confirmado hace solo unos meses que estaba listo para incluir nuevos miembros. Lo que también es digno de mención es que este grupo de países ya es más grande que las naciones del G7 en términos de PIB calculado sobre la paridad del poder adquisitivo.

Eso es significativo porque el bloque está trabajando en una nueva moneda para reemplazar al dólar estadounidense en el comercio internacional luego de las sanciones occidentales a Moscú y Beijing.

La “desdolarización” ha sido un debate recurrente este año también por otras razones, incluidas las preocupaciones sobre el techo de la deuda de EE.UU. y el acuerdo de Arabia Saudita para restablecer las relaciones con Irán.

Los datos recientes del FMI también revelaron que la participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales se ha desplomado de alrededor del 70% a fines de la década de 1990 al 58,4% en la actualidad.