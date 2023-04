El precio de las acciones de One 97 Communications (PAYTM) se ha movido lateralmente recientemente a pesar de que el desempeño de la compañía sigue mejorando. La acción se cotizaba a ₹650, donde ha estado en los últimos días. Este precio está 50% por encima del punto más bajo en 2022.

Los analistas son optimistas sobre Paytm

One 97 Communications, la gigante empresa de pagos propietaria de Paytm, ha estado bajo presión desde que se hizo pública en 2021. Las acciones están a alrededor del 66% del punto más alto en 2021. Como resultado, la empresa ha perdido a Softbank y Ant como inversores. Ant, propiedad de Alibaba, tenía una participación de 25% en la empresa, mientras que Softbank tenía una participación de 13%.

La declaración más reciente de la compañía mostró que lo estaba haciendo bien. El promedio de usuarios que realizan transacciones mensuales promedió 90 millones en marzo, mientras que el número de comerciantes saltó a 6,8 millones. En total, el número de usuarios aumentó un 27% interanual. El Volumen Bruto Total de Mercancías aumentó un 40% año contra año, mientras que el valor de los préstamos a través de su plataforma aumentó un 253%.

Los analistas creen que el precio de las acciones de Paytm tiene más potencial alcista en el futuro. Por un lado, la empresa ha insistido en que tiene un sólido camino hacia la rentabilidad. Como resultado, ha decidido recomprar más de $103 millones de dólares en acciones.

El otro catalizador potencial para la acción es su creciente participación de mercado en pagos fuera de línea. En el trimestre más reciente, la compañía dijo que había implementado más de 6,8 millones de dispositivos y desplegado más de $544 millones de dólares en préstamos. En una nota, los analistas de Goldman Sachs escribieron que:

“Vemos la mejora de la rentabilidad como un catalizador significativo para las acciones y esperamos que Paytm sea rentable en ingresos netos en el FY25E. Hemos elevado aún más nuestras estimaciones de EBITDA ajustado FY23E-25E hasta un 8% para Paytm”.

Goldman Sachs no es la única empresa optimista sobre el precio de las acciones de Paytm. En un comunicado, los analistas de Motilal Oswal escribieron que las acciones podrían subir un 30% a largo plazo. Ellos escribieron:

“Se prevé que la industria de pagos digitales se duplique a USD 16 billones para 2026, dentro de la cual es probable que la combinación de pagos digitales aumente al 65%. Por lo tanto, se espera que los pagos digitales aumenten ~ 3 veces a USD 10 billones para 2026 desde USD 3 billones en 2021”.

Pronóstico del precio de las acciones de Paytm

Gráfico de pago por TradingView

El precio de las acciones de Paytm ha tenido una tendencia alcista lenta en las últimas semanas. En el gráfico diario, la acción se movió por encima de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 25 y 50 días. También saltó por encima de la línea de tendencia ascendente que se muestra en verde. Esta línea de tendencia conecta los niveles más bajos desde noviembre del año pasado.

Por lo tanto, si la acción sube, el siguiente punto de resistencia clave a observar será de ₹ 841,95, el punto más alto el 8 de agosto. Este precio está aproximadamente un 30 % por encima del nivel actual. Un movimiento por debajo del soporte en ₹ 600 invalidará la visión alcista.