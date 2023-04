Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) cotiza al alza en horas extendidas después de informar resultados mejores de lo esperado para su primer trimestre financiero.

Google acaba de anunciar una recompra de $70 mil millones de dólares

Los accionistas también están alentando $70 mil millones en la recompra de acciones que Google autorizó hoy.

Según los informes, el gigante tecnológico está trabajando en un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial, cuyo nombre en código es Magi. Según Gene Munster, director general de Deepwater Asset Management:

Será una corriente descendente a corto plazo en la monetización con la búsqueda. Suponemos que la búsqueda se verá afectada negativamente en un 5,0% durante los próximos dos años. Pero en última instancia, tendrá un poder más alto. Menos clics pero más ARPU por búsqueda. Será un positivo neto.

El CEO Sundar Pichai también reiteró hoy que la inteligencia artificial desempeñará un papel fundamental en el futuro inmediato de la empresa.

Munster comparte su opinión sobre las acciones de Google

En lo que va del año, las acciones de Google han subido casi un 20% al momento de la escritura, pero Munster está convencido de que tiene más espacio para funcionar. En ” Fast Money ” de CNBC, Munster agregó:

Google es una de las mejores formas de invertir en IA durante los próximos cinco años. Somos dueños de Google, queremos comprar más. Existe este canal por el que estamos navegando antes de lo que será un gran resultado para AI y Google.

Él espera que la multinacional reduzca aún más su plantilla en el futuro, lo que también ayudará en el lado de los costos y será un posible catalizador para el precio de las acciones.

Aspectos financieros destacados del primer trimestre de Google

Utilidad neta impresa en $15,050 millones de dólares frente a los $16,440 millones de dólares del año anterior

Las ganancias por acción también disminuyeron un poco de $1.23 dólares a $1.17 dólares

Los ingresos aumentaron casi un 3,0% año tras año a $ 69.8 mil millones de dólares

El consenso de FactSet fue de $1.08 dólares por acción en $ 68.9 mil millones de dólares en ingresos

$11.72 mil millones de dólares de costos de adquisición de tráfico (TAC) fueron menos de lo esperado

Otras cifras destacadas en el informe de resultados

Los ingresos totales por publicidad llegaron a $54.6 mil millones de dólares, por encima de los $ 53.7 mil millones de dólares esperados y solo marginalmente por debajo del año pasado. YouTube contribuyó con 6690 millones de dólares a las ventas de anuncios en el último trimestre.

Otras cifras notables en el comunicado de prensa de ganancias incluyen $7.45 mil millones de dólares en ingresos de Google Cloud que no alcanzaron las estimaciones de Street por $40 millones de dólares.

Wall Street ve al alza a $124 dólares en acciones de Google en promedio, lo que indica la posibilidad de otro 20% de ganancia además de la acción del precio después del cierre.