3 alternativas para la reunión de la Reserva Federal de hoy

La reunión de la Reserva Federal se avecina, ya que es posible otra subida de tipos a pesar de las grietas en el sistema bancario estadounidense. Pero depende de cómo la Fed realice la subida de tipos y los comentarios que la acompañen.

Algunas voces susurran que la Fed ya debería pausar su ciclo de ajuste por al menos dos razones.

Primero, los bancos están bajo presión. En segundo lugar, los temores de recesión comienzan a acumularse. Pero la Fed tiene un mandato dual que sigue: creación de empleo y estabilidad de precios.

Entonces, aquí hay tres alternativas que la Fed tiene en sus manos hoy:

subida de tipos de 25pb

subida de tipos de 50pb

Al no hacer nada en la reunión de hoy, la Fed hará creer a los mercados que se ha alcanzado la tasa terminal. El rango de tasa objetivo ya está en 4.75%-5%, después de uno de los ciclos de ajuste más pronunciados de la historia.

Los temores de recesión justifican una pausa. Además, la Fed puede elegir esta opción y, al mismo tiempo, ofrecer una retórica agresiva, como que pueden ser apropiados más aumentos de tasas dependiendo de los próximos datos.

Pero la Fed ya declaró en el pasado que quiere dar tiempo a las subidas de tipos para que se abran camino en la economía. Por lo tanto, si la Fed hace una pausa hoy, durante los próximos seis meses, el mercado no espera ningún cambio en la tasa de los fondos federales.

Subida de tipos de 25pb

La Fed puede optar por aumentar la tasa de fondos en 25 pb. Bajo este escenario, el dólar estadounidense debería recuperarse inicialmente.

Es muy posible que la Fed opte por una subida moderada. Efectivamente, la Fed puede subir 25 pb y, al mismo tiempo, señalar una pausa en el ciclo de ajuste, o incluso el final del mismo, dado que la inflación en los Estados Unidos se está moderando.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, la Fed puede afirmar que se necesita un período de crecimiento por debajo de la tendencia para reducir la inflación.

Subida de tipos de 50pb

Este es un escenario poco probable en esta reunión, pero uno nunca sabe. Después de todo, el Banco de la Reserva de Australia elevó las tasas de interés esta semana, sorprendiendo por completo a los participantes del mercado financiero.

La Fed puede argumentar que la inflación es inaceptablemente alta y que aumentar aún más las tasas es la única forma de reducirla.

La Fed probablemente optará por la segunda de las tres alternativas. Una subida de tipos de 25 pb parece plausible, pero lo que dice la Fed importa mucho.

¿Será una subida moderada o la Fed mantendrá su postura agresiva? El truco sería que la Fed encontrara una manera de comunicar flexibilidad política y, al mismo tiempo, evitar que los mercados fijen más recortes este año.